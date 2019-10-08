Yeşim Salkım astsubaya hakaret etti: Hadi lan oradan klavye delikanlısı

Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti. Onlardan biri de ünlü şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

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Yeşim Salkım, Türkiye’nin Suriye’de düzenleyeceği Barış Pınarları Operasyonu hakkında, bir Tweet yayınladı. Salkım, düzenlenecek operasyon için, “Bıkmadınız usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim #SavaşaHayır” şeklinde yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

Salkım'a tepki geldi

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, “Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor??Yüzlerce insana zulmedip çoluk, çocuk demeden katleden teröristlerle dolu.. Burada bol keseden atmak kolay tabi!!” ifadelerini yazdı.

"Evinde rahat uyurken ben oradan geldim"

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gitti herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim" yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde uyurken, ben oradan yeni geldim" dedi.

Yeşim Salkım, bu sözlere de fazlasıyla içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" yazdı. Salkım, ardından da kendisine cevap veren takipçisini engelledi.

Sosyal medyada bu tartışmaya “Muazzam ayar” adı verildi. Çünkü, Emre adlı kullanıcının profilinde şu fotoğraf yer alıyordu;

