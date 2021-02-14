Yıldırım düşünce ve medeniyet akademisi başlıyor

18 Şubat’ta başlayacak olan ve 15 hafta sürecek olan online eğitim serisi ile katılımcıların bu konu hakkında belli bir düzeye gelmesi ve zihinlerinde bir yol haritası oluşturulması amaçlanıyor.

Anadolu merkezli olmak üzere, medeniyet ve kültürümüzün temel öğelerini, düşünce mirasımızı, günümüz soru ve sorunlarını dikkate alarak, her biri alanında uzman olan akademisyenler tarafından analitik bir biçimde hazırlanmış olan eğitim programı ile bu konulara ilgi duyan vatandaşların bir araya getirileceği eğitimlere yoğun başvuru aldıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak salgın sürecini insanlarımız için avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Düşünce ve Medeniyet Akademimiz için çok güzel bir kadro ile birlikte iş yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün insanlığın içinde bulunduğu krizin çaresinin, İslam düşüncesinden ve İslam medeniyetinden geleceğine inananlardanız. Bunun için çaba göstermeye gayret ediyoruz. Siz konuya ilgili vatandaşlarımızın da bu programa müracaat etmelerini öneriyor ve gerçekleştirilecek bu programdan azami derecede nasiplenmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İlk Ders 18 Şubat’ta

18 Şubat’ta başlayacak olan ‘Düşünce ve Medeniyet Akademisi’nin ilk eğitimini Dr. Hümeyra Özturan ‘Düşünce Geleneğimizde Ahlak’ konusu hakkında verecek. İlerleyen haftalarda, Kasım Küçükalp ‘Genel Karakteristik Bağlamında Batı Düşüncesi’ ,‘Batı Düşüncesi ve İslam’, ‘Derda Küçükalp ‘Modern Siyaset Felsefesinin Karakteristiği’, Mehmet Fatih Birgül ‘İslam Düşüncesinin Yapısı’, Ayşe Taşkent ‘İslam Felsefesinde Güzellik ve Sanat Düşüncesi’, İsmail Kara ‘Çağdaş İslam Düşüncesi’, Ali Öztürk ‘Medeniyet Epistemolojisinin İmkanı’, Yaşar Aydınlı ‘Farabi’nin Erdemli Toplumu’, Ayhan Çitil ‘Yeni Metafizik’, Ali Utku ‘Çağdaş Türk Düşüncesi ve Batı Felsefesi’, Ahmet Dağ ‘Hakikat-sonrası Modernite ve Biz’, Ekrem Demirli ‘Anadolu ve Tasavvuf’, Tahsin Görgün ‘Medeniyet Meselemiz’ ve Zikri Yavuz ‘Modern Çağda Din’ konusu hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Derslere sürekli katılan ve başarılı olan öğrencilere eğitim bitiminde sertifika verilecek.