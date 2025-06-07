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Yüksekova'nın gençleri gökyüzüyle buluşuyor: Yamaç paraşütüyle pilot olma hayali gerçek oldu

Yüksekova'nın gençleri gökyüzüyle buluşuyor: Yamaç paraşütüyle pilot olma hayali gerçek oldu

16:467/06/2025, samedi
IHA
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Yüksekova'nın gençleri artık yamaç paraşütüyle süzülerek hem heyecan dolu anlar yaşıyor hem de havacılık tutkularını gerçeğe dönüştürüyor.
Yüksekova'nın gençleri artık yamaç paraşütüyle süzülerek hem heyecan dolu anlar yaşıyor hem de havacılık tutkularını gerçeğe dönüştürüyor.

Yüksekova ilçesinde 2023 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle hayata geçirilen proje ile 100 genç yamaç paraşütü eğitimi alarak havacılık tutkularını gerçeğe dönüştürdü. Gençlerin gökyüzüyle buluşmasına öncülük eden proje koordinatörü Sami Keskin, "Yüksekova Sportif Havacılık Akademisi kapsamında yaklaşık 100 gencimiz yamaç paraşütü eğitimi alarak sertifika aldı. Artık onlar, dağlarımızın ve ovalarımızın eşsiz manzarasını gökyüzünden izleyebiliyor" dedi. Projenin, bölgenin turizmine de katkı sağladığını vurgulayan Keskin, "Yamaç paraşütü etkinlikleriyle hem gençlerimize yeni bir spor dalı kazandırdık hem de Yüksekova'nın doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Gökyüzündeki bu renkli görüntüler, ilçemizin tanıtımına da büyük katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.



#hakkari
#yüksekova
#yamaç paraşütü
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