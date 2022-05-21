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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konut alımına büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konut sahibi olmayan vatandaşların, konut finansman paketlerinden faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği açıklandı. Peki, devletten konut alımına desteğin ayrıntıları neler? Genişletilmiş Konut Finansman Paketi kullandırım şartları nedir?İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilen detaylar

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Devletten konut alımına büyük destek nedir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konut alımına büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet hesabından yaptığı açıklamaya göre Konut Finansman Projesi'nin ayrıntılarını paylaştı. İşte, haberin detayları.

"İLK EVİM KONUT FİNANSMANI"


Konut finansman paketleriyle vatandaşları konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacakların çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmanın amaçlandığı belirtilen açıklamada, konut sahibi olmayan vatandaşların ilgili paketten faydalanmaları amacıyla kullandırım esaslarının belirlendiği ifade edildi.

Bankaların, finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri de alacağı vurgulanan açıklamada, "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

  • "İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNASMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI NELER?

Yapılan açıklamada, Genişletilmiş Konut Finansman Paketi kullandırım şartlarına dair olarak da şu detaylara yer verildi:

  • "Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecekler. 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek."

BAŞVURU SAHİPLERİ NELER YAPACAK?

Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabileceklerine değinilen açıklama, şöyle devam edildi:

  • "Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu, TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda TCMB çalışma yapacak. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,89 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."

Bakan Kurum müjdeyi verdi: Herkes ev sahibi olacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.<br>
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Bakan Murat Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesi için belediyeler, Adalet ve Hazine Bakanlığı ile proje geliştirildiğini maliyetleri düşürecek, sektöre ve vatandaşlara daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak bu projenin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. <br><br>
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Habertürk televizyonunda açıklamalar yapan Kurum, \"Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz.
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Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladılar 0,99 oranıyla 2 milyon liraya kadar ev alabilen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz\" dedi.
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Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlatan Kurum, \"Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz.
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Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımızla, Genel Merkezde Genel Başkan Yardımcımızla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz.
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İnşallah bunu yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır\" şeklinde konuştu.
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Konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da COVID-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, şöyle devam etti:<br><br>
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\"Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz.
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İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız.\"
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Bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, \"Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor.\" dedi.<br><br>
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Bakan Kurum müjdeyi verdi: Herkes ev sahibi olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, konut ve kira fiyatlarındaki artışın takip edildiğini söyledi. Vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.
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