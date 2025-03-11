TKDK tarafından Trabzon'da bugüne kadar 271 işletmeye sağlanan hibe desteğinin yaklaşık 1 milyar 320 milyon lira olduğu aktarıldı. Açıklamada, TKDK Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi: "Bu kapsamda yatırım bedeli yaklaşık 431 milyon lira olan projelere TKDK tarafından sağlanan yüzde 20'lik KDV muafiyeti ile birlikte yaklaşık 387 milyon lira hibe dağıtmış olacağız. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere, vatandaşlarımızı hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılacak yeni başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğüne davet ediyoruz."