Emekli oldu devlet desteğiyle kendi işini kurdu: Köyüne dönünce hayali gerçekleşti

Modern bir sera için devlet desteğine başvuruda bulunduklarını belirten Özcan, "Sera kurulduktan sonra hem üretimimiz hem de kazancımız arttı. Bizim sebze fidesi bile yetiştirecek yerimiz yoktu. Şu anda fidemizi çok rahat yetiştiriyoruz. Fideleri sadece seraya değil, dışarıdaki alanlara da dikebiliyoruz" diye konuştu.



