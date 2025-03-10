Emekli oldu devlet desteğiyle kendi işini kurdu: Köyüne dönünce hayali gerçekleşti

İstanbul'da 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Şerife Özcan (54), memleketi Giresun’a dönerek yeni bir hayata adım attı. Devletten aldığı hibe desteğiyle 240 metrekarelik serasında sebze yetiştirmeye başlayan Özcan, hayalini gerçekleştirdi.
İstanbul'da uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olan 54 yaşındaki Özcan, 8 yıl önce memleketi Giresun'a dönerek kırsalda yaşama hayalini gerçeğe çevirdi.
Eşi ve çocuğu ile il merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşen Özcan, evinin etrafındaki küçük alanlarda sebze yetiştirmeye başladı.
Özcan, bir süre sonra üretici desteği almak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde uygulanan "Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında destek başvurusu olumlu sonuçlanan Özcan'a ait bahçeye geçen yıl 240 metrekarelik sera kuruldu.
Şerife Özcan, 30 yıl büyükşehirde çalışmanın kendisini yıprattığını söyledi.
Memleketine dönerek kırsalda üreticilik yapmayı hep düşünüp hayal ettiğini belirten Özcan, "Memlekete döndüğümüz ilk zamanlarda Giresun merkeze gidip geliyor, kırsalda kalamıyorduk. Çocuğum 15 civciv almıştı. Üniversiteye gidince civcivlerle tamamen köye yerleştik. Çiftçiliğe, köy hayatında ne varsa yapmaya başladık. En güzeli de köyde çalışmak" dedi.
Modern bir sera için devlet desteğine başvuruda bulunduklarını belirten Özcan, "Sera kurulduktan sonra hem üretimimiz hem de kazancımız arttı. Bizim sebze fidesi bile yetiştirecek yerimiz yoktu. Şu anda fidemizi çok rahat yetiştiriyoruz. Fideleri sadece seraya değil, dışarıdaki alanlara da dikebiliyoruz" diye konuştu.
"Çalışıp, üretip kazanmayı seviyorum"
Köy yaşamını çok sevdiğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:
"Sebzelerin karşısına geçip bir bardak çay içince huzur buluyorum. Doğayı seviyorum, şehirde yaşamayı sevmiyorum, sıkılıyorum. Çalışıp, üretip kazanmayı seviyorum. Boş oturmayı sevmem. Yazın çok yoğun geçer, çok çalışırız. Doğal yaşıyoruz"