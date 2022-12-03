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Hollanda - ABD Maç Kadrosu

FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçları dün akşam tamamlandı. Bugün son 16 turu ilk maçında Hollanda ve ABD karşı karşıya gelecek ve ilk çeyrek finalist belli olmuş olacak. Turnuva başladığından beri beklentinin altında futbol sergileyen Hollanda’da bugün ilk 11’de kimlerin olacağı merak konusu oldu. Hollanda - ABD ilk 11’leri ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda - ABD Maç Kadrosu
Hollanda ABD Maç Kadrosu

Dünya Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Son 16 turunda Hollanda ve ABD karşı karşıya geliyor. MAçın ilk 11’leri haberimizde.

HOLLANDA - ABD MAÇ KADROSU

HOLLANDA İLK 11’İ

23 Andries Noppert

2 Jurrien Timber

4 Virgil van Dijk

5 Nathan Ake

17 Daley Blind

22 Denzel Dumfries

14 Davy Klaassen

15 Marten de Roon

21 Frenkie de Jong

8 Cody Gakpo

10 Memphis Depay

ABD İLK 11’İ

1 Matt Turner

2 Sergino Dest

5 Antonee Robinson

13 Tim Ream

20 Cameron Carter-Vickers

4 Tyler Adams

6 Yunus Musah

8 Weston McKennie

10 Christian Pulisic

19 Haji Wright

21 Timothy Weah

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