Dünya Kupası’nda futbol şöleni devam ediyor. Son 16 turunda Hollanda ve ABD karşı karşıya geliyor. MAçın ilk 11’leri haberimizde.
HOLLANDA - ABD MAÇ KADROSU
HOLLANDA İLK 11’İ
23 Andries Noppert
2 Jurrien Timber
4 Virgil van Dijk
5 Nathan Ake
17 Daley Blind
22 Denzel Dumfries
14 Davy Klaassen
15 Marten de Roon
21 Frenkie de Jong
8 Cody Gakpo
10 Memphis Depay
ABD İLK 11’İ
1 Matt Turner
2 Sergino Dest
5 Antonee Robinson
13 Tim Ream
20 Cameron Carter-Vickers
4 Tyler Adams
6 Yunus Musah
8 Weston McKennie
10 Christian Pulisic
19 Haji Wright
21 Timothy Weah