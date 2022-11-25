Özgün Hollanda - Ekvador maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler
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Hollanda – Ekvador maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takımın kapışması Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak. Peki Hollanda-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda – Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda – Ekvador maçı muhtemel ilk 11
Hollanda – Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Grubu'nda son Afrika şampiyonu Senegal'i yenerek dev turnuvaya 3 puanla başlayan Hollanda ile ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle yıkan Ekvador kapışacak. Peki, Arjantin – Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Hollanda-Ekvador maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hollanda-Ekvador muhtemel 11'leri:

  • Hollanda: Noppert, Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, F.De Jong, Berghuis, Blind, Gakpo, Bergwijn, Depay.
  • Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Sarmiento, Valencia (Estrada).




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