Hollanda – Ekvador maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

A Grubu'nda son Afrika şampiyonu Senegal'i yenerek dev turnuvaya 3 puanla başlayan Hollanda ile ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle yıkan Ekvador kapışacak. Peki, Arjantin – Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Hollanda-Ekvador maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Hollanda-Ekvador muhtemel 11'leri:
- Hollanda: Noppert, Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, F.De Jong, Berghuis, Blind, Gakpo, Bergwijn, Depay.
- Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Sarmiento, Valencia (Estrada).