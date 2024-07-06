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Hollanda-Türkiye Milli Maçı TRT 1 EURO 2024 Canlı İzle

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye A Milli takımı turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Peki, Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TRT 1 EURO 2024 maçlarına ev sahipliği yapıyor. Maç esnasında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans ayarlarını güncelliyor. İşte Hollanda-Türkiye milli maçı CANLI yayın izleme bilgileri...

09:06 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hollanda- Türkiye
Hollanda- Türkiye

EURO 2024’te Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile karşılaşıyor. TRT 1 frekans ayarları çeyrek final maçları öncesinde yakından takip ediliyor. İşte Hollanda-Türkiye milli maçı CANLI yayın izleme bilgileri...

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.




#hollanda
#türkiye hollanda
#euro 2024
#Avrupa Futbol Şampiyonası
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