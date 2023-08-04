Japon otomobil devi Toyota, dünyanın en çok satış yapan otomobil üreticilerinden bir tanesi. Corolla ise Toyota’nın hem dünyada hem Türkiye’de en çok tercih edilen ve kullanılan modellerinden birisi. Yıllar içinde birçok farklı nesli ve güncellenmiş versiyonları bulunan Corolla’nın sağlamlığı, sürüş keyfi ve tasarımı kullanıcıların en çok dikkatini çektiği özellikler arasında yer alıyor. Türkiye’de yeni araç alacak birçok vatandaş ise Toyota Corolla 2023 güncel fiyat listesini araştırıyor. İşte Toyota Corolla 2023 tüm paketlerin fiyat listesi.