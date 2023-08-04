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Honda Civic 2023 fiyatı ne kadar?

Honda Civic fiyatı ve paket paket fiyat listeleri yeni araba alacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Japon otomobil üreticisi Honda tarafından üretilen ve dünya genelinde popüler bir araç olan Civic sürüş keyfi, dayanıklılığı ve tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Hatchback, coupe ve station wagon gibi farklı karoser seçenekleri bulunan Honda Civic, otomobil pazarında rekabetçi bir konumda yer alıyor. Peki Honda Civic fiyatı ne kadar? İşte Ağustos 2023 güncel Honda Civic fiyatları.

17:03 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Honda Civic fiyat listesi Ağustos 2023

Honda Civic fiyat listesi Ağustos 2023

Japon otomobil devi Honda’nın Civic modeli hem ülkemizde hem de dünya çapında büyük bir müşteri kitlesine ulaşmayı başarıyor. Gerek görünüşü, gerek motor gücü, gerekse sağlamlığı ile ön plana çıkan Honda Civic popülerliğini korumaya devam ediyor. Yeni araç alacak birçok kişi Ağustos 2023 Honda Civic fiyatları hakkında araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel fiyat listesi.

HONDA CİVİC FİYAT LİSTESİ (AĞUSTOS 2023)

Honda Civic 1.5L VTEC Turbo
ECO
Otomatik Elegance 1.573.000 TL
Honda Civic 1.5L VTEC Turbo
ECO
Otomatik Executive+ 1.704.000 TL
Honda Civic 1.5L VTEC Turbo
Benzin
Otomatik Elegance 1.573.000 TL
Honda Civic 1.5L VTEC Turbo
Benzin
Otomatik Executive+ 1.704.000 TL

TYPER

2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel Type R 3.566.000 TL

CİTY

City1.5L VTEC Benzin Otomatik
Elegance
976.000 TL
City1.5L VTEC Benzin Otomatik
Executive
1.004.000 TL



#Honda
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#Elegance
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