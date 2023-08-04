Honda Civic fiyat listesi Ağustos 2023
Japon otomobil devi Honda’nın Civic modeli hem ülkemizde hem de dünya çapında büyük bir müşteri kitlesine ulaşmayı başarıyor. Gerek görünüşü, gerek motor gücü, gerekse sağlamlığı ile ön plana çıkan Honda Civic popülerliğini korumaya devam ediyor. Yeni araç alacak birçok kişi Ağustos 2023 Honda Civic fiyatları hakkında araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel fiyat listesi.
HONDA CİVİC FİYAT LİSTESİ (AĞUSTOS 2023)
TYPER
2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel Type R 3.566.000 TL