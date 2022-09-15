Huawei MateBook X Pro özellikleri ve fiyatı: Satışa sunuldu

Huawei, MateBook Serisinin estetik tasarımını, yenilikçiliğini ve akıllı DNA’sını miras alan en yeni amiral gemisi Huawei MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. MateBook X Pro, Huawei Gerçek Renkli FullView ekran ve akıllı ofis deneyimini yeni zirvelere taşıyacak güçlü ve sezgisel, Süper Cihaz desteği de dahil olmak üzere yeni ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya çıkıyor.

HUAWEI MATEBOOK X PRO EKRAN ÖZELLİKLERİ

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei MateBook X Pro, Huawei "Gerçek Renkli FullView Ekran" ve akıllı ofis deneyimini yeni zirvelere taşıyacak güçlü ve sezgisel, "Süper Cihaz" desteği de dahil olmak üzere yeni ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya çıkıyor.

> Yeni nesil Huawei MateBook X Pro, yüzde 92,5 ekran gövde oranına sahip 14,2 inç Huawei Gerçek Renkli FullView Ekran ile donatıldı.

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> 90 Hz'e kadar yenileme hızını ve 10 noktalı çoklu dokunmayı desteklerken, keyifli bir izleme deneyimi için canlı renkler sunan Huawei MateBook X Pro, ofis işleri ve ötesinde ihtiyaç duyulan güçlü performansı sunmaya yönelik tasarlandı.

> Cihaz, kullanıcıların sorunsuz işbirliği için birden fazla cihazı birbirine bağlaması yönünde daha sezgisel bir yol sunan Süper Cihaz'ı da barındırıyor. Ayrıca, yeni Huawei Free Touch dokunmatik yüzey, Huawei MateBook X Pro'nun sunduğu kullanıcı deneyimini daha da yükseltiyor.

> Ekran ayrıca, görüntülerdeki tüm ayrıntılara dikkati çekmek için inç başına 264 piksel yoğunluğu ile 3120x2080'e kadar yüksek çözünürlüğü destekliyor. Yeni Huawei MateBook X Pro, aynı zamanda Huawei'nin P3 renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekleyen ilk dizüstü bilgisayarı oldu.

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> Huawei MateBook X Pro'nun ekranı, daha akıcı bir görsel deneyim için 90 Hz'ye kadar yenileme hızını destekliyor. Ayrıca, Çift Renk Gamı Sertifikasyonu ile TÜV Rheinland Pro Düzey Renk Doğruluğunu ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip. 500 nit'lik parlaklığı ve 1500:1'lik kontrast oranını destekleyen ekran ile ton değişiklikleri de aslına uygun olarak yeniden üretiliyor.

HUAWEI MATEBOOK X PRO PERFORMANS

Huawei MateBook X Pro, ciddi bir performans sunuyor. Cihaz, 16 GB LPDDR4x bellek içeriyor ve son derece hızlı okuma ve yazma hızları için 1 TB’ye kadar NVMe PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor.

Bu performans, iki yeni Huawei Shark Fin fanından ve dizüstü bilgisayarı aynı anda serin, sessiz ve güçlü tutmak için arka planda çalışan yeni ultra ince buhar odası soğutma sisteminden oluşan yeni bir soğutma ikilisi tarafından sağlanıyor.

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HUAWEI MATEBOOK X PRO SES PERFORMANSI

> Huawei MateBook X Pro, arka arkaya yerleşik tasarlanmış woofer'lara sahip Huawei Sound 6 hoparlörlerle donatıldı. Kombine olarak ses sistemi, dinleme deneyimini daha da yükseltmek için sürükleyici alçak sesler ve temiz yüksek tonlar sağlayabiliyor.

> Ses sistemi, 3D surround sesi genişletmek için Huawei'nin ses yapılandırma algoritmalarıyla uyumlu çalışıyor ve deneyime derinlik katıyor.

> Ayrıca, beş metrelik bir yarıçap içinde 360 derecelik ses alımını desteklemek için kenarları boyunca yeni bir tasarımda düzenlenmiş dört mikrofona sahip. Mikrofonlar, ortam seslerini ve yankılanmayı etkin bir şekilde en aza indiren AI gürültü engelleme algoritmaları ile güçlendirildi.

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SÜPER CİHAZI DESTEKLİYOR

Huawei MateBook X Pro, kullanıcıların dizüstü bilgisayarıyla diğer cihazlara bağlamalarına yönelik daha uygun bir yol sağlamak için Süper Cihazı destekliyor. Eşleştirmeyi başlatmak için kullanıcıların sağ alt köşedeki Kontrol Paneli simgesine tıklamaları ve ardından diğer cihazların simgelerini PC simgesine doğru sürüklemeleri yeterli oluyor.

Kullanıcılar, yeni nesil Huawei MateBook X Pro'nun mobil uygulama ekosistemine erişebiliyor. Gerçekten entegre bir çapraz platform tarzında, dizüstü bilgisayar Android Uygulamaları ile uyumlu ve kullanıcıların her iki dünyanın da en iyisinin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Huawei MateBook X Pro ayrıca, bir Huawei ürününde şimdiye kadarki en güçlü ve kapsamlı tüm senaryo deneyimini sunuyor. Telefonlar, tabletler, monitörler de dahil olmak üzere diğer Huawei ürünleriyle sorunsuz bir şekilde iş birliği yapma yeteneği ile kullanıcılar, sahip oldukları farklı Huawei cihazlarından herhangi birinde anlık ilhamlarını yakalayabiliyor ve içerik, bunların tümü arasında sorunsuz bir şekilde senkronize ediliyor.

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Akıllı telefonlarla Çoklu Ekran İşbirliği artık üç adede kadar etkin pencereye izin vererek olağanüstü çoklu görev performansı sunuyor. Alternatif olarak, kullanıcılar akıllı telefon dosyalarını dizüstü bilgisayarda açabiliyor ve doğrudan değişiklik yapabiliyor. Görüntülü aramalar ayrıca dizüstü bilgisayardan başlatılabiliyor ve dizüstü bilgisayar çevre birimleriyle yapılabiliyor. Bu da arama etkinken kullanıcıları sürekli telefonu tutmaktan kurtarıyor.

Çoklu Ekran İşbirliği sayesinde kullanıcılar, bir Huawei tableti Huawei MateBook X Pro'ya bağlayabiliyor ve tableti bir çizim defteri veya ikinci bir ekran olarak ya da yalnızca sürükle ve bırak dosya aktarımları için kullanabiliyor.

Cihaz, Huawei MateView'a kablosuz veya kablolu olarak da bağlanabiliyor. Gelecek güncellemeler, kullanıcıların yeni tüm senaryo deneyimlerinin keyfini çıkarması için daha da fazla bağlantı seçeneği sunacak.

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HUAWEI MATEBOOK X PRO EK ÖZELLİKLER

> Huawei MateBook X Pro, fareyi kullanmaktan bile daha üstün bir etkileşim deneyimi sunan altı yeni sezgisel hareketi destekleyen yeni ve geliştirilmiş Huawei Free Touch özelliğine sahip.

> Huawei Share bağlantı alanı da dokunmatik yüzeye yerleştirildi. Kullanıcılar, bir Huawei akıllı telefona hafifçe dokunarak iki cihaz arasında çoklu ekran iş birliğini başlatabiliyor.

> Huawei MateBook X Pro, hızlı ve kolay tek adımlı oturum açma için yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu olan Parmak İzi Güç Düğmesini destekliyor. Cihaz, 1,5 mm tuş hareketi özelliğinde klavyeye sahip.

HUAWEI MATEBOOK X PRO FİYATI

> Huawei MateBook X Pro, 11 bin 295 TL’ye varan MateView SE monitör, MatePad T10S tablet, kablosuz Slim klavye, Bluetooth mouse ve sırt çantası hediyeleri ile birlikte 45 bin TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Huawei Online Mağaza ayrıca, peşin fiyatına vade farksız 4 taksit imkanı da sağlıyor.

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