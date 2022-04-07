İETT toplu taşıma zammı: Öğrenci, tam ve aylık akbil fiyatları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde değişiklik meydana geldi. Ulaşım ücretlerine yapılan zamlarla yeni değişiklikler meydana geldi. İETT'nin yaptığı toplu taşıma zamlarında taksiden otobüse; servislerden metrobüse kadar birçok ulaşımda fiyat artışı yapıldı. Peki, metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 İETT akbil ücretleri…

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