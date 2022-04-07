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Özgün İETT toplu taşıma zammı Öğrenci, tam ve aylık akbil fiyatları
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İETT toplu taşıma zammı: Öğrenci, tam ve aylık akbil fiyatları

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde değişiklik meydana geldi. Ulaşım ücretlerine yapılan zamlarla yeni değişiklikler meydana geldi. İETT'nin yaptığı toplu taşıma zamlarında taksiden otobüse; servislerden metrobüse kadar birçok ulaşımda fiyat artışı yapıldı. Peki, metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 İETT akbil ücretleri…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İETT toplu taşıma zammı: Öğrenci, tam ve aylık akbil fiyatları 2022
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UKOM toplu taşıma ücretlerinde yüzde 40 zam yaptı. Buna göre serviste, akbilde, taksimetrede, dolmuş ve minibüste yeni fiyatlar geçerli olacak. Peki, Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar.

YENİ İBB TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

METRO, OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETLERİ

  • Yapılan zam ile birlikte;
  • tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 liraya,
  • İlk aktarma 3,92 liradan 5,48 liraya,
  • 2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya yükseldi

AYLIK AKBİL ÜCRETLERİ

  • Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

OKUL SERVİSLERİ EN KISA MESAFEDE 554 TL

  • Okul servislerine gelen zam sonrası 0-1 KM arası en kısa mesafe 554 TL oldu.

SARI TAKSİLERDE EN KISA MESAFE 28 TL

  • Sarı taksilerde de yapılan yüzde 40 zam sonrası açılış tarifesi 9.8 TL'ye çıktı. En kısa mesafe için ücret ise 28 TL olarak belirlendi.

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