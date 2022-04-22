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Google Doodle'ı 22 Nisan Dünya Günü: İklim Değişikliği (Dünya Günü) nedir?

Google bugün iklim değişikliği teması doodle oldu. 22 Nisan günü kutlanan Dünya Günü, Google Doodle tasarımı ile gündemesinin ardından iklim değişikliği konusu merak kazandı. İklim Değişikliği (Dünya Günü) nedir? 2022 İklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları nelerdir? İklim değişikliğine neler sebep olur ve nasıl önlenir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İklim değişikliği neden olur, etkileri nelerdir? 22 Nisan Google Doodleı Dünya Günü nedir?
22 Nisan Google Doodle'ı: İklim değişikliği

İklim değişikliği 2022 dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google tarafından doodle oldu. Google iklim değişikliğine dikkat çekti ve 22 Nisan Dünya Günü için bir doodle yayınladı. İklim değişikliği nedir, nasıl olur? İklim değişikliği için hangi önlemler alınmalı? soruları da gündeme gelmiş oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (DÜNYA GÜNÜ) 2022 NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak bir barış aktivisti olan John McConnel'ın önerisi ile ortaya çıktı. McConnell "Dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir Dünya Günü düzenlenmesi" gerektiğini söyledi ve bu fikri kabul gördü.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Küresel İklim Değişikliği insani fosil yakıtlar tüketimi, endüstriyel ve tarımsal gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

İklim değişiklikleri, bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik ya da astronomik değişikliklerdir.

İklim sistemi, içsel ve insani etkiler, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan Sanayi Devrimi sonrasında artmaya başlamıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL ÖNLENEBİLİR?

İklim değişikliğinin meydana gelmesinde etkili olan faktörler birbirleriyle etkileşim içindedir. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri olarak atmosfer (hava), biyosfer (canlılık), hidrosfer (su), litosfer (yer kabuğu) ve kriyosfer (buz tabakaları ve donmuş sular) olarak ifade edilebilir. Bu etkenler küresel iklim değişikliğinin nedenleri arasında sayılabilmektedir. Dünyada yaşanan küresel iklim değişikliklerinin hepsinin insanlardan kaynaklandığını söylemek mümkün olmaktadır.

Küresel iklim değişikliğine sebep olan faktörlerden birisi de tarım yerine tercih edilen alternatifler olarak ifade edilebilir. Ağaçların kesilmesi ve toprakların ilaçlanması gibi eylemlerin de oldukça olumsuz etkiler oluşturduğunu söylemek mümkündür.

Sera gazlarının ise hem küresel iklim değişikliğine hem de küresel ısınmaya sebep olduğu bilinmektedir.

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