MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu teklife AK Parti'nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre AK Parti, yeni il ve ilçelere yönelik düzenlemeyi hazırladı. Peki il olmaya aday ilçeler hangileri?

İL OLACAK İLÇELER İÇİN 8 KİR

AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

İl olmaya aday ilçelerin listesi ise dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu, birçok ilden daha fazla... 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için ise nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor.

Öte yandan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılında il sayısının 100'e, ilçe sayısının da 1000'e çıkacağını ifade etti.

İL OLABİLECEK 19 İLÇE

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Edremit, Balıkesir

Polatlı, Ankara

Ünye, Ordu

Ergani, Diyarbakır

Kozan, Adana

Cizre, Şırnak

Elbistan, Kahramanmaraş

Ereğli, Konya

Lüleburgaz, Kırklareli

Bandırma, Balıkesir

Fethiye, Muğla

Nazilli, Aydın

Akhisar, Manisa

Erciş, Van

Manavgat, Antalya

Ereğli, Zonguldak

Siverek, Şanlıurfa

İskenderun, Hatay

Çorlu, Tekirdağ

İnegöl, Bursa

Alanya, Antalya

Tarsus, Mersin

Gebze, Kocaeli

DÜZENLEME SEÇİM SONRASI

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ İLÇE VAR?

ürkiye'de her bir şehrin oldukça fazla sayıda ilçesi bulunmaktadır. Özellikle İstanbul diğer şekillere göre daha fazla ilçeye sahiptir. Bu doğrultuda Türkiye'nin farklı şehirlerinde değişik sayılarda ilçeleri bulunur. Şu an güncel 2023 bilgileri doğrultusunda toplamda 922 tane ilçe bulunmaktadır.







