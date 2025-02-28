İlk İftar İlk Sahur İlk Teravih Ne Zaman? Ramazan Başlangıcı Ne Zaman?

İlk iftar, İlk sahur ve ilk teravih namazı için geri sayım başladı. İlk teravih namazı ile Ramazan ayı başlayacak ve gecesinde de ilk sahur yapılacak.

Ramazan Ayının Önemi ve Fazileti

Kur’an-ı Kerim’de Ramazan Ayının Önemi

Diyanet İşleri Başkanlı Kur’an mealine göre, Ramazan ayının önemi hakkında Kur’an-ı Kerim Bakara Suresi 185 . ayette şöyle buyrulmaktadır:

“O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).”

Hadislerde Ramazan Ayının Önemi

İslam’da peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz ve fiillerinden derlenen sahih hadis kaynaklarından Buhari ve Müslim’de de yer alan hadislerde Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında şöyle denir:

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. (Buhari, Müslim)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur." (Buhari, Müslim)

Ramazan ayı iftar vakti

Hicri ve Miladi Takvimde Ramazan Ayının Belirlenmesi

Ramazan ayının başlangıcı, Hicri (Kamerî) takvim esas alınarak belirlenir. Hicri takvim, Ay’ın Dünya etrafındaki döngüsüne dayanır ve 354 veya 355 gün sürer. Miladi takvim ise Güneş’in hareketlerine dayalı olup, 365 veya 366 gün sürer.

Hicri Takvimde Ramazan Nasıl Belirlenir?

• Hicri takvim 12 aydan oluşur, ancak aylar Miladi takvime göre daha kısa olduğu için her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kayar.

• Ramazan ayının başlangıcı, hilalin (yeni ayın) gözlemlenmesine dayanır.

• Hilalin görüldüğü gün, Ramazan ayının birinci günü kabul edilir.

Miladi Takvimde Ramazan Neden Her Yıl Farklı Bir Tarihe Denk Gelir?

• Miladi takvim Güneş yılını temel aldığı için sabit bir düzen içindedir.

• Hicri yıl daha kısa olduğu için Ramazan ayı her yıl yaklaşık 10-11 gün önce başlar.

• Örneğin:

o 2023 yılında Ramazan 23 Mart’ta başladı.

o 2024 yılında Ramazan 10 Mart’ta başlayacak.

o 2025 yılında ise Ramazan yaklaşık 28 Şubat’ta başlayacak.

Ramazan’ın Başlangıç Tarihi Nasıl Kesinleştirilir?

• İslam dünyasında bazı ülkeler hilalin gözlemlenmesine göre hareket ederken, bazıları astronomik hesaplamaları esas alır.

• Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de Ramazan ayının başlangıcını belirlerken astronomik hesaplamalar ve bilimsel yöntemleri kullanır.

• Bu nedenle bazı ülkelerde Ramazan bir gün önce veya sonra başlayabilir.

Türkiye'de 2025 Ramazan Ayı Ne Zaman?

Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

İlk Teravih Ne zaman? 2025

İlk teravih namazı, 28 Şubat 2025 yatsı namazının ardından kılınacak.

Teravih Nasıl Kılınır?

Teravih namazı kılınışı şöyledir:

Teravih namazı camii de cemaatle kılındığı gibi evde de kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla:

4 Rekât yatsının ilk sünneti

4 Rekât yatsının farzı

2 Rekât yatsının son sünneti

20 Rekât teravih

3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır. Teravih Namazı Kılınışı Detaylı Bilgi

Bazı İllerdeki İlk İftar ve Sahur Saatleri

İstanbul için ilk sahur (imsak) vakti 06:07'dir.

İzmir için ilk sahur (imsak) vakti 06:16'dır.

Ankara için ilk sahur (imsak) vakti 05:52'dir.

Trabzon için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.

Diyarbakır için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.

Hatay için ilk sahur (imsak) vakti 05:41'dir.

Ramazan ayı temsili: hurma, hilal ve kandil

İmsak Vakti Nasıl Belirlenir?

İmsak vaktini belirleyen kriter, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da esas alınan güneşin, ufkun altında 18 derece konumuna yaklaşmasıdır. Bu dereceye göre güneşin 18 derece ile ufka yaklaştığı yer sabah şafağının başlangıcıdır. Güneşin hareketi, açısı ve illerin coğrafi koşulları ele alınarak 2025 iftar ve sahur saatleri belirlenir.

Ramazan'da Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ramazan’da Sağlıklı Kalmak İçin Uzman Önerileri

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Maşrabacı, Ramazan ayında sağlığı korumak ve geliştirmek için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Özellikle kalp, hipertansiyon ve diyabet hastalarının oruç tutmadan önce doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Maşrabacı, uzun süren açlığın kan şekeri düşüklüğüne (hipoglisemi) neden olabileceğini ve bunun baş ağrısı, yorgunluk, çarpıntı, sinirlilik gibi şikâyetleri tetikleyebileceğini belirtti.

Sahurda Nelere Dikkat Edilmeli?

Kepekli ve lifli gıdalar tüketilmeli, glisemik indeksi yüksek ve tuzlu gıdalardan kaçınılmalı.

Bol su ve bitki çayı içerek vücudun sıvı dengesi korunmalı.

Özellikle sıcak havalarda susuzluk riski (dehidratasyon) artabileceğinden, serin ve gölgeli ortamlarda bulunmaya özen gösterilmeli.

Beslenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kafein eksikliği ve sıvı kaybı, dikkat dağınıklığı, sinirlilik ve karar verme zorluklarına yol açabilir. Bu yüzden araç kullanırken ve çalışırken daha dikkatli olunmalı.

Ağır egzersizlerden kaçınılmalı, hafif yürüyüş gibi aktiviteler tercih edilmeli.

İftar Nasıl Yapılmalı?

Ani ve aşırı yemek tüketimi, sindirim ve dolaşım sistemini zorlayabilir.

Oruç hafif besinlerle açılmalı, ana yemeğe geçmeden önce çorba ve su tüketilmelidir.

Bu önerilere dikkat ederek Ramazan’ı sağlıklı ve dengeli bir şekilde geçirmek mümkün!

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan orucunun sona ermesiyle sevinç günü olan Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.







