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Özgün Oruç ne zaman farz kılındı?
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Oruç ne zaman farz kılındı?

Mübarek Ramazan-ı Şerif-i idrak edeceğimiz şu zamanlarda oruç ibadeti ve oruca dair mevzular dikkatimizi çekiyor. Her yıl Ramazan'ın manevi iklimini hissettiğimiz bu ayda 'Oruç ne zaman farz kılındı?' Müslümanlara farz kılınan orucun ilk Ramazan'ı ne zamandı? Detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç ne zaman farz kılındı: İlk oruç ne zaman emredildi?
Oruç ne zaman farz kılındı?

Oruç, İslam'ın beş şartından biridir. Ramazan Müslümanlara hidayet rehberi olan, insanı maddi ve manevi yönlerden donattığı bir aydır. Peki, bu ayda oruç ne zaman farz kılındı?

MÜSLÜMANLARA ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?

Ramazan orucu Medine dönemin­de, Hicretin 2. yılında, Şaban ayında farz kılındı. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin meali şöyledir:

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gel­mekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerde­dir. Sizden kim hasta ya da yolculuk­ta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yet­meyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi faz­la verirse) o kendisi için daha hayır­lıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı gün­ler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirin­den ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Rama­zan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tut­sun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Al­lah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz için­dir” (Bakara, 183-185)

MÜSLÜMANLARIN İLK RAMAZANI HANGİ TARİHTE OLMUŞTU?

  • Müslümanlara farz kılınan ilk Ra­mazan orucu Bedir Gazvesi’ne denk gelmişti. Bedir Savaşı hicretin 2. yı­lının 17 Ramazan’ında (14 Mart 624) meydana geldi. Allah’ın Elçisi ise Be­dir için 12 Ramazan’da Medine’den ha­reket etti. Ramazan’ın 1. günü 26 Şu­bat 624 tarihine tekabül eder. Buna göre ilk Ramazan bayramı da 27 Mart 624’te kutlanmıştır. Ramazan orucu­nun farz kılındığı yıl fıtır sadakası yü­kümlülüğü de getirilmişti.

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