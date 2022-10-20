İngiltere Başbakan Liz Truss 45 gün dayanabildi: İstifa etti

İngiltere Başbakan Liz Truss, Downing Street’teki Başbakanlık Konutu'nda yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Truss’ın başbakanlık görevi 45 günde sona ermiş oldu.

İngiltere Başbakan Liz Truss neden istifa etti?

6 Eylül’de koltuğu Boris Johnson’dan alan Liz Truss bugün öğle saatlerinde Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yaptı. Truss, konuşmasında geçen ayki mini bütçenin ardından İngiltere’yi saran ekonomik kaosa atıfta bulundu. Muhafazakar Parti’yi bölen ekonomi programı nedeniyle başbakanlıktan istifa ettiğini söyledi.

Bu açıklama ile, Truss’ın başbakanlık görevi 45 günde sona ermiş oldu. Truss, yaptığı açıklamada, “Halefim seçilene kadar görevimde kalacağım” dedi, istifasını Kral 3. Charles’a sunduğunu belirtti.

Yeni İngiltere Başbakanı ne zaman seçilecek?

İngiltere’nin yeni Başbakanı’nın iki hafta içerisinde partide yapılacak oylama sonucu belirleneceği açıklandı.

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İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın aninden gelen istifasıyla büyük bir darbe daha alan İngiltere Başbakanı Liz Truss, dün Avam Kamarası’nda yapılan bir oylamada Muhafazakar Parti içindeki kaosun kameralara yansımasıyla iyice güven kaybetmişti. İngiliz basını ve otoriteler istifasına kesin gözüyle bakıyordu.

Liz Truss, yine skandallar dizisi yüzünden istifa etmek zorunda kalan Boris Johnson yerine 45 gün önce göreve gelmişti.

Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng 23 Eylül’de vergi indirimlerini de içeren 45 milyar sterlinlik bir mali teşvik paketi sunmuş, paketin ardından piyasaların karışmasıyla birlikte teklifin yeniden gözden geçirileceği açıklanmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss’u istifaya götüren süreç nasıl gelişti?

Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu savunurken BoE ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu. Planın ardından Sterlin/Dolar kuru 1,14 seviyelerinden 1,03'e kadar gerilerken İngiltere Merkez Bankası'nın müdahaleleri ile kur tekrar toparlandı.

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Sonrasında14 Ekim'de Kwasi Kwarteng görevden alındı ve yerine gelen Jeremy Hunt, gelir vergisini düşürme planının tamamen iptal edildiğini açıkladı. 23 Eylül'de açıklanan ve geri adım atılan paketteki maddelerden bazıları şöyleydi zenginler için gelir vergisi indirimi ve kurumlar vergisinin oranındaki artışın iptali bulunuyordu.

Liz Truss kimdir?

Liz Truss, 26 Temmuz 1975 tarihinde doğdu. İngiliz muhafazakar politikacı, İngiltere başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı. 2010'dan beri Norfolk bölgesinden Birleşik Krallık Parlamentosu'nda temsilci olarak yer almaktadır. 2012'den itibaren çeşitli başbakanlar tarafından Çevre, Adalet, Hazine, Uluslararası Ticaret ve Dışişleri konularında bakan olarak atandı.

Hayatı ve eğitimi

1975 yılında Oxford, İngiltere'de doğdu. Babası matematik profesörü, annesi ise hemşireydi. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı. Okul yıllarından itibaren siyasetin içinde oldu. Solcu bir aileden geldiği ifade etse de Oxford'da liberal demokratlar arasında yer aldı, mezun olmasıyla Muhafazakar Parti'ye katıldı.

Okuldan mezun olmasının ardından Shell ve telekomünikasyon şirketi Cable & Wireless için çalıştı, "Reform" adında bir düşünce kuruluşunun direktör yardımcısı olarak görev yaptı. 2010'da milletvekili seçilmesiyle siyasete atıldı.

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Siyaset hayatı

Özel sektörde çeşitli büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmasının ardından 2008 yılında Reform düşünce kuruluşunun başına geçti. Bu dönemde iki belediye seçimini kaybetti. 2001 Parlamento seçimlerinde, İşçi Partisi'nin çok güçlü olduğu bir bölgeden milletvekili adayı olarak yer aldı ama ufak bir farkla seçilemedi, lakin Muhafazakar oylarını arttırdı. David Cameron'ın partinin lideri olması altında Truss, partinin "A Listesi"ne eklendi. Ekim 2009'da, Güney Batı Norfolk adaylığına seçildi. Adaylığa seçilmesinin ardından bazı delegeler daha önce evli bir Muhafazakar milletvekili ile ilişki yaşadığını açıklamadığı iddiasıyla adaylıktan alınmasını teklif etse de bu teklif 37'ye karşı 132 oyla reddedildi.[4] 2010'daki seçimleri büyük bir başarıyla kazandı.

Kabine görevleri

Başbakanlıktan önce David Cameron hükümetinde Çevre, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanı ile İngiltere'nin ilk kadın Lord Yüksek Şansölyesi olarak, Theresa May hükümetinde Adalet Bakanı ve Hazine Baş Müsteşarı, Boris Johnson hükümetinde ise Uluslararası Ticaret ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Siyasi görüşleri

Truss, İsrail'deki İngiliz büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını "incelemeye" söz verdi.

Birleşik Krallık ve Türkiye'nin "Avrupa NATO müttefikleri" olduğunu belirtti ve Birleşik Krallık-Türkiye işbirliğinin "enerji, savunma ve güvenlik" konusunda derinleştirilmesi çağrısında bulundu. Truss, Kıbrıs Rumları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sorununa "uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden birleşme çabalarında ve barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yardım etmede" Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur halkına yönelik muamelesine sessiz kalmayacağına ve Çin'e karşı yaptırımları desteklediğini açıkladı.

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Truss, ekonomik özgürlükçü görüşleri ve serbest ticarete verdiği destekle tanınır.