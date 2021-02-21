Instagram Hesabı Kaç Şikâyet İle Kapanır?

Fakat instagram kendi içinde farklı stratejiler uygulamaktadır. Bunun için de instagram hesabı şikâyeti ile ilgili net bir sayı belirtmemiştir. Ancak zorbalık ya da bir başkasının hesabını kopyalama gibi bir durum varsa ve kanıtlanması mümkünse tek bir şikayetle bile kapanmaktadır.



İnstagram bir hesabı kapatmadan önce, kendi bünyesi altında bulundurduğu etik şartları ve prosedürlerinin değerlendirmesinden geçirmektedir. Bunun haricinde göz önünde bulundurduğu birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

• Şikâyet eden ve edilen hesabın takipçi sayılarını göz önünde bulundurarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirir. Yani çok takipçi sayısına sahip bir hesap az takipçi sayısına sahip bir hesabı şikâyet ettiğinde instagram bunu, takipçi sayısı fazla olan hesabı dikkate alarak şikâyet edilen hesabı kapatmaktadır. Az takipçi sayısına sahip bir hesap fazla takipçi sayısına sahip olan bir hesabı şikâyet ettiğinde, instagram bunu sadece referans olarak alıp hesabı kapatmamaktadır.

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• Birden fazla hesabın tek bir hesabı şikâyet ettiği durumlarda ise, instagram bu sefer sadece takipçi sayılarına bakmamaktadır. Takipçi sayıları haricinde şikâyet eden hesapların gönderilerine, hesap kullanımlarının aktifliğine, takipçi sayılarındaki hesapların sahte hesap olup olmamasına bakmaktadır. Bu kriterlerin instagramın istediği kullanım şartlarına uyması durumunda şikâyet edilen hesap kapatılmaktadır. Uymaması durumunda yine referans olarak alınarak şikâyet edilen hesap kapatılmamaktadır.

İnstagram Hesabı Neden Şikâyet Edilir?

Bir instagram hesabını şikâyet etmek için birçok sebep bulunmaktadır. Bunların en temeli ve genel ifadesi hesabın topluluk kurallarına aykırı olmasıdır. Topluluk kurallarına aykırı olan hesap içinde şu kategorilerden en az birini barındırmaktadır:

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• Spam yani istenmeyen hesap olması

• Uygunsuz içerik paylaşımı

• Başka birini taklit eden sahte hesap olması

• Uygulamayı kullanmak için yaş standardına uymaması. Yani 13 yaşından küçük olması.

İnstagram uygunsuz içerik paylaşımını da kendi içinde kategorilere ayırmaktadır. Bunlar:

• Bundan hoşlanmadım seçeneği. Bu seçenek ile ekstra bir neden belirtmeden şikâyet etmek mümkündür.

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• Olumsuz davranışlara yönelimi teşvik eden; intihar, kendine zarar verme, yeme bozuklukları gibi sorunları kapsayan seçenektir.

• Yasal düzenlemeye tabi tutulan ya da yasa dışı ürünlerin satışının yapıldığı hesaplar.

• Cinsellik ya da çıplaklık gösterilen hesaplar veya gönderiler şikâyet edilebilmektedir.

• Nefret söylemi ve sembolleri

• Şiddet ve tehlikeli örgütler

• Zorbalık veya taciz

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• Fikri mülkiyet ihlali

• Sahtekarlık veya dolandırıcılık

• Yanlış bilgiler

Yukarıda belirtilen durumlarda en az birini içeren instagram hesabı şikâyet edilebilmektedir. İnstagram kuralları değerlendirmesi sonucu kapatılmaktadır.

İnstagram Hesabı Nasıl Şikâyet Edilir?

İnstagram hesabı şikâyet etmek için öncelikle şikâyet edeceğimiz hesabın instagram topluluk kurallarına aykırı olması gerekmektedir. Uygulama üzerinden şikâyet edilmek istenen hesabın profiline girip sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklayarak çıkan seçeneklerden “şikâyet et” kısmına tıklanmaktadır. Karşımıza çıkan iki seçenek (spam- uygunsuz) arasından neden şikâyet ettiğimize en uygun olanı işaretlenerek işlem tamamlanmaktadır. Aynı işlem web üzerinden de yapılabilmektedir. Aynı şekilde şikâyet edilmek istenen hesabın profiline girip, profil bilgilerinin göründüğü kısmın en sağında yer alan üç noktaya tıklayarak çıkan iki seçenek arasında uygun olan şikâyet durumunu belirterek şikâyet edilebilmektedir.

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İnstagram gönderileri de şikâyet edilebilmektedir. Aynı hesap şikayetinde olduğu gibi, şikâyet etmek istenen gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktadan “şikâyet et” kısmına tıklayarak uygun olan seçenek (spam- uygunsuz) seçilip şikâyet edilmektedir.

İnstagram Hesabı Spamla Kapanır mı?

İnstagram hesabı spamlama bir hesabı kapatma için en çok tercih edilen şikâyet etme seçeneklerinden biridir. Genelde birden fazla kişi şikâyet edilecek hesaba spam atarak yapılmaktadır. Fakat belirli bir sayı olması gerektiğine dair bir bilgi yoktur. Yalnızca kısa süre içinde birden fazla atılan spam dikkat çekmektedir. İnstagram yapılan spamlardan kural ihlalinin olduğunu tespit ettiği durumlarda hesap kapanmaktadır.

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Gereksiz Şikayetler ile İnstagram Hesabı Kapanır Mı?

Gereksiz şikayetlere maruz kalan instagram hesapları için instagram katı bir politika izlemektedir. Artan rekabet, kişisel problemler gibi durumlardan ortaya çıkan ve hiçbir kural ihlali olmaksızın yapılan instagram hesabı şikayetlerini ve aza indirmek için oluşturan politika kural ihlali olup olmadığını ölçen bir sistem oluşturmuştur. Böylece haksız yere hesap kapanması hali oluşmamaktadır.