Özgün Instagram Hesap Kurtarma Şifresi Unutulan, Silinmiş, Unutulan Instagram Hesabı Kurtarma
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Instagram Hesap Kurtarma: Şifresi Unutulan, Silinmiş, Unutulan Instagram Hesabı Kurtarma

En popüler sosyal medya platformu Instagram’da kullanıcılar çoğu zaman talihsiz olaylar yaşayabiliyor. Şifre unutma, bunların arasında en sık yaşananlar arasında geliyor. Genellikle telefon değişikliğinde, Instagram'ı bilgisayardan açma veya başka telefondan açmada yaşanan bu sıkıntıyı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Sizlere vereceğimiz adımlarla silinmiş, şifresi unutulmuş, çalınmış hesaplarınızı çok kolay bir şekilde kurtarabileceksiniz. Peki Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır? Şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır?
Instagram Hesap Kurtarma

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, hackerların da süreli hedefinde olan bir platform. Özellikle yüksek takipçisi olan kullanıcıları hedef alarak sayfalarını çeşitli yöntemlerle ele geçirmektedirler.

Bu yüzden Instagram hesabınıza ulaşamıyor olmanızın şifre unutma gibi basit, ele geçirilme gibi daha büyük boyutlu nedenleri olabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşanlar için çözüm yollarını derledik. Haberimize bakarak Instagram hesabınızı kolay bir şekilde kurtarabilirsiniz.

ŞİFRESİ UNUTULAN İNSTAGRAM HESABI NASIL KURTARILIR?

> Instagram mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın.

> Giriş ekranındaki Şifreni mi Unuttun? yazısına tıklayın.

> Hesabınızın adını ya da hesabınıza ait telefon numarasını veya e-posta adresinizi yazın.

> Giriş Bağlantısı Gönder butonuna tıklayın.

> Almış olduğunuz giriş bağlantısını açın.

> Buradan kendinize yeni bir şifre belirleyin.

SİLİNEN, KAPANAN, DONDURULAN İNSTAGRAM HESABINI KURTARMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesabınız kapatıldıysa, giriş yapmaya çalışırken hesabınızın kapatıldığını belirten bir mesaj görürsünüz.

Hesabınızın bir hata sonucu kapatıldığını düşünüyorsanız, bu karara itiraz edebilirsiniz. Bunun için uygulamayı açın, kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve ekrandaki talimatları izleyin.

> Dondurulan Hesaplar için Instagram Yardım Merkezi'ne gidin.

> Hesabım Donduruldu kısmına buradan ulaşabilirsiniz.

> Kimliğinizde yazılı olan tam adınızı ve soyadınızı yazın.

> Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait e-posta adresinizi yazın.

> Devre dışı bırakılmış Instagram kullanıcı adınızı yazın.

> Devre dışı bırakılmış Instagram hesabınıza ait telefon numarasını yazın.

> Devre dışı bırakılma kararına neden itiraz ettiğinizi yazın.

> Gönder butonuna tıklayın.

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