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Instagram Reels videosu nasıl indirilir?

2010 yılında kurulan ve kısa sürede popülerlik kazanan sosyal medya uygulaması Instagram, hızlı ve kolay bir şekilde Instagram Reels videosu indirme özelliğini duyurdu. Şu anda sadece ABD’deki kullanıcılara açılan özelliğin ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Instagram Reels videolarını indirmek isteyen kullanıcılar sadece herkese açık olan videoları indirebilecek. Gizli hesapların paylaştığı Reels videoları indirilmeye açık olmayacak. Peki, Instagram Reels videosu indirme nasıl yapılır? İşte detaylar.

10:58 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Instagram Reels İndirme - Hızlı Kolay Instagram Reels Video Nasıl İndirilir?

Instagram Reels İndirme - Hızlı Kolay Instagram Reels Video Nasıl İndirilir?

Milyonlarca aktif kullanıcısıyla dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Instagram, artık Reels videolarını indirmeye izin verecek. Instagram yöneticisi Adam Mosseri, Instagram hesabından herkese açık Reels içeriklerine indirme özelliği getirildiğini duyurdu. Peki Instagram Reels videoları nasıl indirilir? İşte detaylar.

INSTAGRAM REELS VIDEOSU NASIL İNDİRİLİR?

Reels indirme özelliği, şu an için yalnızca ABD'deki kullanıcılara açıldı. Bu özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların, paylaşım ikonuna basarak indir seçeneğini tercih etmesi yeterli.

Kullanıcılar, yalnızca herkese açık hesapların Reels içeriklerini indirebilecek. Bununla beraber, Reels içeriklerinin indirilmesini istemeyen herkese açık hesaplar, hesap ayarlarından bu özelliği kapatabilir.

İndirilen Reels içeriklerinin ise Instagram filigranına sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor.




#instagram
#Reels
#TikTok
#video indirme
29 dakika önce
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