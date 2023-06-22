Instagram Reels İndirme - Hızlı Kolay Instagram Reels Video Nasıl İndirilir?
Milyonlarca aktif kullanıcısıyla dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Instagram, artık Reels videolarını indirmeye izin verecek. Instagram yöneticisi Adam Mosseri, Instagram hesabından herkese açık Reels içeriklerine indirme özelliği getirildiğini duyurdu. Peki Instagram Reels videoları nasıl indirilir? İşte detaylar.
INSTAGRAM REELS VIDEOSU NASIL İNDİRİLİR?
Reels indirme özelliği, şu an için yalnızca ABD'deki kullanıcılara açıldı. Bu özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların, paylaşım ikonuna basarak indir seçeneğini tercih etmesi yeterli.
Kullanıcılar, yalnızca herkese açık hesapların Reels içeriklerini indirebilecek. Bununla beraber, Reels içeriklerinin indirilmesini istemeyen herkese açık hesaplar, hesap ayarlarından bu özelliği kapatabilir.
İndirilen Reels içeriklerinin ise Instagram filigranına sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor.