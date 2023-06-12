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YouTube Video İndirme - Kolay TikTok Video İndirme Yöntemleri

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan en popüler video izleme platformlarından YouTube ve TikTok’ta video indirme işlemi kullanıcılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TikTok ve YouTube videolarını çevrimdışı paylaşmanıza ve keyfini çıkarmanıza olanak sağlan video indirme işlemini sizlere vereceğimiz adımlarla kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Peki YouTube video indirme ve TikTok kolay video indirme yöntemleri nelerdir? İşte adım adım anlatımı.

15:58 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YouTube Video İndirme - Kolay TikTok Video İndirme Yöntemleri

YouTube Video İndirme - Kolay TikTok Video İndirme Yöntemleri

Özellikle Türkiye’de yoğun ilgi gören ve milyarlarca kullanıcıya sahip TikTok ve YouTube’dan video indirme işlemi artık çok kolay. İlgi çekici ve eğlenceli video içeriği bulunan bu iki platform’dan sizlere vereceğimiz adımlarla kolay bir şekilde istediğiniz videoları indirebilirsiniz. İşte detaylar.

KOLAY TİKTOK VİDEO İNDİRME YÖNTEMLERİ

Tiktok Video Nasıl İndirilir?

TikTok, popüler bir sosyal medya platformudur ve birçok ilgi çekici ve eğlenceli video içeriği barındırır. İzlediğiniz bir TikTok videosunu kaydetmek veya indirmek isterseniz, aşağıdaki adımları izleyerek bunu başarabilirsiniz:

  • TikTok uygulamasını açın: İndirmek istediğiniz videoyu bulmak için TikTok uygulamasını açın.
  • Hedef videonun sayfasına gidin: İndirmek istediğiniz videoyu bulduğunuzda, videoyu tam ekran görüntülemek için üzerine dokunun.
  • Paylaşma seçeneklerini açın: Videonun tam ekran görüntülendiği sayfada, sağ alt köşede paylaşma simgesini bulun. Genellikle bir ok işareti veya bir yıldız simgesi şeklinde olabilir.
  • İndirme seçeneğini seçin: Paylaşma seçeneklerini açtığınızda, "İndir" veya "Videoyu İndir" gibi bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği seçin.
  • İndirme işlemini bekleyin: Seçtiğiniz "İndir" seçeneğine dokunduktan sonra, TikTok video indirme işlemi başlayacaktır. İndirme süresi videonun uzunluğuna bağlı olabilir. İndirme tamamlandığında, video galerinizde veya indirme klasöründe bulunacaktır.
Not:
TikTok platformunda bazı kullanıcılar, video indirmeyi kısıtlayan ayarları aktif hale getirebilirler. Bu durumda, indirmek istediğiniz videoyu indiremeyebilirsiniz. Ayrıca, TikTok'un kullanım koşullarına uygun olarak video indirmeniz gerekmektedir. İndirdiğiniz videoları izlemek veya paylaşmak dışında başka bir amaçla kullanmamaya özen göstermelisiniz.

VİDEO İNDİRME AYARINI AÇIK VEYA KAPALI KONUMA GETİRME

1. Profilinize gitmek için sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.

2. Ayarlarınıza gitmek için sağ üstteki 3 satır simgesine dokunun.

3. Ayarlar ve Gizlilik bölümüne.

4. Gizlilik, ardından İndirmeler seçeneğine dokunun.

5. Açmak veya kapatmak için Video indirmeleri yanındakine dokunun.

YOUTUBE VİDEO İNDİRME YÖNTEMİ

YouTube Premium ile videoları internet bağlantısı olmadan izleme

Android cihazınıza video indirmek için şu adımları uygulayın:
  • YouTube uygulamasından Premium hesabınızda oturum açın.
  • İndirmek istediğiniz videonun izleme sayfasına gidin.
  • Videonun altından İndir'e dokunun.

Video indirildikten sonra videonun altındaki indirme simgesi siyah renge döner.

Video indirirken cihazınızın internet bağlantısı kesilirse internete yeniden bağlandığınızda indirme işleminiz kaldığı yerden otomatik olarak devam eder.

İndirilen videoları görüntüleme
  • Android cihazınıza indirdiğiniz videoları bulmak ve görüntülemek için:
  • YouTube uygulamasından Premium hesabınızda oturum açın.
  • Kitaplık'a dokunun.
  • Seçenekler listesinden İndirilenler'i seçin.




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