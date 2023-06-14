Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan en popüler video izleme platformlarından YouTube ve TikTok’ta video indirme işlemi kullanıcılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TikTok ve YouTube videolarını çevrimdışı paylaşmanıza ve keyfini çıkarmanıza olanak sağlan video indirme işlemini sizlere vereceğimiz adımlarla kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Peki YouTube video indirme ve TikTok kolay video indirme yöntemleri nelerdir? İşte adım adım anlatımı.