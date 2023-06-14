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YouTube ‘İş Ortağı Programı’ kapsamında yeni şartlarını açıkladı

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip popüler video izleme platformu YouTube para kazanma şartlarını güncelledi. Yeni koşullar ‘İş Ortağı Programı’ kapsamında içerik üreticilerine duyuruldu. Abone sayısında iyileştirme yapılırken izlenme saatleri hem shorts’da hem de normal videolarda azaltıldı. Peki, YouTube yeni para kazanma şartları neler? Para kazanmak için kaç abone gerekir? İşte detaylar.

16:47 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YOUTUBE Para Kazanma Şartları Neler

YOUTUBE Para Kazanma Şartları Neler

YouTube ‘İş Ortağı Programı’ dahilinde milyonlarca kullanıcısına müjdeyi verdi. İçerik üreticisi olmak isteyenler için abone sayısı ve izlenme saatlerinde iyileştirmeye gidildi. Bu kapsamda şirket, para kazanmak için sağlanması gereken yeni koşulları kullanıcılara duyurdu. İşte detaylar.

YOUTUBE YENİ PARA KAZANMA ŞARTLARI NELER? PARA KAZANMAK İÇİN KAÇ ABONE GEREKİR?

YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar şöyle:

  • 500 Aboneye sahip olmak
  • Son 90 Gün içinde 3 adet herkese açık yükleme
  • Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi

ESKİ KOŞULLAR

YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için karşılamanız gereken eski koşullar şunlardı:

  • En az 1000 aboneye sahip olmak
  • Yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesi.

HANGİ ÜLKELER YENİ KOŞULLARDAN YARARLANIYOR?

YouTube şu anda bu iyileştirmeleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de bu koşulların değiştirilmesi bekleniyor.

Yeni kuralların geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye'nin gireceği tahmin ediliyor.




#YouTube
#shorts
#İş Ortağı Programı
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YouTube ‘İş Ortağı Programı’ kapsamında yeni şartlarını açıkladı