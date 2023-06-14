YOUTUBE Para Kazanma Şartları Neler
YouTube ‘İş Ortağı Programı’ dahilinde milyonlarca kullanıcısına müjdeyi verdi. İçerik üreticisi olmak isteyenler için abone sayısı ve izlenme saatlerinde iyileştirmeye gidildi. Bu kapsamda şirket, para kazanmak için sağlanması gereken yeni koşulları kullanıcılara duyurdu. İşte detaylar.
YOUTUBE YENİ PARA KAZANMA ŞARTLARI NELER? PARA KAZANMAK İÇİN KAÇ ABONE GEREKİR?
YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar şöyle:
- 500 Aboneye sahip olmak
- Son 90 Gün içinde 3 adet herkese açık yükleme
- Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi
ESKİ KOŞULLAR
YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için karşılamanız gereken eski koşullar şunlardı:
- En az 1000 aboneye sahip olmak
- Yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesi.
HANGİ ÜLKELER YENİ KOŞULLARDAN YARARLANIYOR?
YouTube şu anda bu iyileştirmeleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de bu koşulların değiştirilmesi bekleniyor.
Yeni kuralların geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye'nin gireceği tahmin ediliyor.