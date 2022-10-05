ÖZET | İnter - Barcelona: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Gecenin en merak edilen maçı C Grubu'nda Inter ile Barcelona arasında oynandı. Zorlu mücadeleyi Inter 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Inter Barça'yı Hakan Çalhanoğlu ile yıktı!

İtalyan devine üç puanı getiren golü, 45+2'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli yıldız, ceza sahası dışından yerden sert vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alan Inter puanını 6'ya çıkarırken, Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç sonuçları

Gruplarda alınan diğer sonuçlar şu şekilde: UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü hafta bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin en gollü karşılaşmasında Napoli deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Ajax, 9'uncu dakikada Kudus'ün golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Napoli rakibini 18 ve 47'nci dakikalarda Raspadori, 33'üncü dakikada Di Lorenzo, 45'inci dakikada Zielinski, 63'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 81'inci dakikada Simeone'nin golleriyle 6-1 mağlup etmeyi başardı. Hollanda ekibinde Tadic, 73'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:

Liverpool - Rangers: 2-0

Ajax - Napoli: 1- 6

Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0

Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0

Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5 - 0

Marsilya - Sporting: 4 - 1

Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0