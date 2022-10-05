Özgün ÖZET | İnter - Barcelona 1-0
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ÖZET | İnter - Barcelona: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında İnter ile Barcelona karşı karşıya geldi. İtalyanlara galibiyeti getiren golü 45 2'nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hakan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 85 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alan Inter puanını 6'ya çıkarırken, Barcelona ise 3 puanda kaldı. İnter - Barcelona maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnter - Barcelona maç özeti ve golleri izle 1-0: Şampiyonlar Lig maç özetleri
İnter - Barcelona maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Gecenin en merak edilen maçı C Grubu'nda Inter ile Barcelona arasında oynandı. Zorlu mücadeleyi Inter 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Inter Barça'yı Hakan Çalhanoğlu ile yıktı!

İtalyan devine üç puanı getiren golü, 45+2'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli yıldız, ceza sahası dışından yerden sert vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alan Inter puanını 6'ya çıkarırken, Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç sonuçları

Gruplarda alınan diğer sonuçlar şu şekilde: UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü hafta bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin en gollü karşılaşmasında Napoli deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti. Ajax, 9'uncu dakikada Kudus'ün golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Napoli rakibini 18 ve 47'nci dakikalarda Raspadori, 33'üncü dakikada Di Lorenzo, 45'inci dakikada Zielinski, 63'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 81'inci dakikada Simeone'nin golleriyle 6-1 mağlup etmeyi başardı. Hollanda ekibinde Tadic, 73'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:

  • Liverpool - Rangers: 2-0
  • Ajax - Napoli: 1- 6
  • Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0
  • Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0
  • Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5 - 0
  • Marsilya - Sporting: 4 - 1
  • Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0

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