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İtalya Kupası’nda yarı final heyecanı Inter - Juventus ile devam ediyor

Inter Juventus maçı İtalya Kupası'nda Yarı Final heyecanını futbolseverlerle buluşturacak. Mücadele 26 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak. İki ekip arasındaki ilk maç 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanmıştı. Peki Inter - Juventus maçı hangi kanalda?

15:26 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Inter - Juventus maçı

Inter - Juventus maçı

İtalya Kupası yarı finali
nde iki dev ekip kozlarını paylaşacak. Milli futbolcu
Hakan Çalhanoğlu
'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında
Massimiliano Allegri
'nin yönetimindeki Juventus'u konuk edecek. İlk maçta golleri kaydeden
Cuadrado
ve
Lukaku
'nun kırmızı kart cezalısı olduğu mücadelede, ilk maçta son dakikada kırmızı kart gören Inter'in kalecisi Handanovic de forma giyemeyecek. Peki, heyecan dolu İnter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar.

Inter - Juventus maçı saat kaçata?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

Inter - Juventus maçı hangi kanalda?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Inter - Juventus maçı muhtemel 11’ler

Inter:
  1. Onana
  2. Skriniar
  3. De Vrij
  4. Bastoni
  5. Dumfries
  6. Barella
  7. Brozovic
  8. Hakan Çalhanoğlu
  9. Dimarco
  10. Martinez
  11. Dzeko
Juventus:
  1. Szczesny
  2. Danilo
  3. Bremer
  4. Bonucci
  5. Sandro
  6. Cuadrado
  7. Locatelli
  8. Rabiot
  9. Kostic
  10. Vlahovic
  11. Milik

#Inter
#Juventus
#Hakan Çalhanoğlu
#İtalya Kupası
26 dakika önce
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