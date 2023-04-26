Inter - Juventus maçı
İtalya Kupası yarı finali
nde iki dev ekip kozlarını paylaşacak. Milli futbolcu
Hakan Çalhanoğlu
'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında
Massimiliano Allegri
'nin yönetimindeki Juventus'u konuk edecek. İlk maçta golleri kaydeden
Cuadrado
ve
Lukaku
'nun kırmızı kart cezalısı olduğu mücadelede, ilk maçta son dakikada kırmızı kart gören Inter'in kalecisi Handanovic de forma giyemeyecek. Peki, heyecan dolu İnter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar.
Inter - Juventus maçı saat kaçata?
Inter - Juventus maçı saat kaçata?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
Inter - Juventus maçı hangi kanalda?
Inter - Juventus maçı hangi kanalda?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Inter - Juventus maçı muhtemel 11’ler
Inter - Juventus maçı muhtemel 11’ler
Inter:
- Onana
- Skriniar
- De Vrij
- Bastoni
- Dumfries
- Barella
- Brozovic
- Hakan Çalhanoğlu
- Dimarco
- Martinez
- Dzeko
Juventus:
- Szczesny
- Danilo
- Bremer
- Bonucci
- Sandro
- Cuadrado
- Locatelli
- Rabiot
- Kostic
- Vlahovic
- Milik
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#İtalya Kupası
26 dakika önce