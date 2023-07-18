İOKBS
İOKBS bursu, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeniyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Temmuz bursu yattı mı, ne zaman yatacak? soruları öne çıkıyor. Öte yandan 2023 bursluluk sınavı için de geri sayım başladı. Pek, İOKBS Temmuz bursu ne zaman yatacak?
İOKBS (PYBS) BURSU TEMMUZ 2023 YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PYBS burs ödemelerinin öne çekildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS burçları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.
İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.
Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir.
Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
BURSLULUK SINAVI 2023 NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek.