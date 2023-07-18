İOKBS bursu, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeniyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Temmuz bursu yattı mı, ne zaman yatacak? soruları öne çıkıyor. Öte yandan 2023 bursluluk sınavı için de geri sayım başladı. Pek, İOKBS Temmuz bursu ne zaman yatacak?