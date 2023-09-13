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İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB sınav sonucu sorgulama ekranında!

İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava 5,6,7,8,9,10,11. Sınıflar katılım sağladı. Sınava giren öğrenciler sınavı kazanması durumunda düzenli olarak bir yıl boyunca burs alabilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından 11 Eylül tarihinde eğitim öğretime başlayan öğrenciler okul ihtiyaçlarını karşılamak için açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

13:01 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İOKBS bursluluk sonuçları

İOKBS bursluluk sonuçları

Bursluluk sınavı sonuçları, 3 Eylül Pazar günü uygulanan söz konusu sınavla beraber binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İOKBS (PYBS) sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz ile belli oldu. Tek oturumda düzenlenen sınavda adaylara sayısal ve sözel alanlarda toplam 100 soru yöneltildi. Peki İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

İOKBS 2023 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan Bursluluk Sınavı 2023 kılavuzuyla sınavla ilgili detaylar netlik kazandı.

Buna göre İOKBS sınav sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

İOKBS (PYBS) SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, www.meb.gov.tr ile açıklanınca T.C Kimlik No ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.



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