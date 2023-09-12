MEB duyurdu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bugün başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'e kadar devam edecek.