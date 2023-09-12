MEB duyurdu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

Öğretmen (Arşiv)
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı.
Söz konusu gelişmeyi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya platformu 'X'ten duyurdu.
Başöğretmenlik eğitimleri 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı
Bakanlık, 17 Temmuz tarihinde başlatılan uzman öğretmenlik eğitimlerinin 16 Eylül'e; başöğretmenlik eğitimlerinin ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
"Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 yılı öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin duyuru doğrultusunda 17 Temmuz tarihinde başlatılan uzman öğretmenlik eğitimleri 16 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı."