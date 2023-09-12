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MEB duyurdu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya platformu 'X'teki resmi hesabından, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin uzatıldığını açıkladı.

Semih Bozkuş
20:56 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen (Arşiv)

Öğretmen (Arşiv)

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı.

Söz konusu gelişmeyi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya platformu 'X'ten duyurdu.

Başöğretmenlik eğitimleri 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı

Bakanlık, 17 Temmuz tarihinde başlatılan uzman öğretmenlik eğitimlerinin 16 Eylül'e; başöğretmenlik eğitimlerinin ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 yılı öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin duyuru doğrultusunda 17 Temmuz tarihinde başlatılan uzman öğretmenlik eğitimleri 16 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı."




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Uzman Öğretmenlik
#Başöğretmenlik
#Eğitim
1 saat önce
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