ÖSYM İSG/2 sınavıyla ilgili duyuru paylaştı. Yapılan duyuruya göre, 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Peki, İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-İSG/2 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) bugün uygulandı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarları aynı gün ÖSYM sayfasından ilan edildi.

2023 İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2023 İSG/2 sınav tarihi belli oldu. 2023 İSG/2 sonuçları 3 Ocak 2024'de açıklanacak.

İSG/2 sonuçları nasıl öğrenilecek?

İSG/2 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve kamuoyuna yapılan duyurular aracılığıyla paylaşılacaktır. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

İSG SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

İSG sınav süresi 75 dakikadır. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanır.

Her testte 50 soru yer alır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılan sınavlarda soru içerikleri farklı olabilmektedir.







