İSG soruları ve cevapları yayınlandı! İşte ÖSYM İSG soru ve cevap anahtarı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı binlerce adayın katılımı ile 11 Aralık Pazar günü yapıldı. ÖSYM tarafından önceden açıklanan sınav merkezlerinde gerçekleşen sınavda adaylar sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtladılar. Peki, İSG soru ve cevapları nereden öğrenilir?

İSG-2 soru ve cevapları açıklandı mı?

11 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2022-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 11 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıklarının görüntüleme süreci, 21 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

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2022-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları