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İSG/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2023-İSG/2 sınav tarihi

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bu yıl ikinci kez gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) tarihi merak kazandı. Başvurularını tamamlayan adaylar, 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı' giriş belgelerini sorguluyor. 2023 İSG/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav yerleri belli oldu mu? İSG sınav kaç dakika sürüyor? İşte ayrıntılı bilgiler...

10:25 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İSG/2

İSG/2

26 Ekim 2023-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın bu yılki son etabı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi bir şekilde düzenlenen İSG sınavının tarihi merak konusu oldu.

İSG/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2), 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 İSG/2: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2023-İSG/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri henüz açıklanmadı.

İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgeri erişime açıldığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

İSG SINAVI SAAT KAÇ DAKİKA?

İSG sınavı 75 dakika sürecek

İSG/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) sonuçları 3 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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