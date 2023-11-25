İSG/2
26 Ekim 2023-2 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın bu yılki son etabı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından merkezi bir şekilde düzenlenen İSG sınavının tarihi merak konusu oldu.
İSG/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2), 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak.
2023 İSG/2: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2023-İSG/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri henüz açıklanmadı.
İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgeri erişime açıldığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
İSG SINAVI SAAT KAÇ DAKİKA?
İSG sınavı 75 dakika sürecek
İSG/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) sonuçları 3 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.