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EKPSS 2024 ne zaman, başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM EKPSS sınav takvimi 2024

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'nin tekrar ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 24 Nisan 2022 yılında düzenlenen EKPSS sınavının bu yıl da olup olmadığı ve başvuruların hangi tarihte olacağı gündem olmuş durumda. Peki, 2024 EKPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2024 EKPSS hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? İşte, gelecek EKPSS sınavı için detaylı bilgiler...

15:56 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EKPSS

EKPSS

ÖSYM sınav takvimi 2024 yayımlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, merakla beklenen 2024 sınav tarihlerini açıkladı. Bunlar arasında Engelli kamu personeli seçme sınavı EKPSS 2024 merak ediliyor. EKPSS sınav puanlarına göre kamu kurumları belirlenen kontenjanlara göre alım gerçekleştiriliyor. Peki, EKPSS 2024 ne zaman, başvuruları hangi tarihlerde? ÖSYM EKPSS sınav takvimi 2024

EKPSS 2024 NE ZAMAN?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.

EKPSS 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.

2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 EKPSS sınav sonuçları 2024 ise 23 Mayıs'ta açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran’da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak" açıklamasını yaptı.

EKPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu: EKPSS'ye girebilmek için öncelikle engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmanız gerekmektedir.



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