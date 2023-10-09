ÖSYM tercih kılavuzu
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yayımlanan "ÖSYM Tercih Kılavuzu," Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavlarına katılmak isteyen adaylar için kritik bir kaynaktır. Bu kılavuz, üniversiteye giriş sınavlarına (örneğin Yükseköğretim Kurumları Sınavı - YKS) katılmak isteyen öğrencilere, sınav süreci boyunca yapmaları gereken tercihler konusunda detaylı bilgi ve yönlendirmeler sunar.
ÖSYM TERCİH KILAVUZU
ÖSYM tercih kılavuzu, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
ÖSYM tercih kılavuzu, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmaktadır. Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından indirebilirsiniz.
ÖSYM tercih kılavuzunu kullanma
ÖSYM tercih kılavuzunu kullanmadan önce, kılavuzun genel bilgilerini dikkatlice okumanız gerekir. Bu bilgiler, tercihlerinizi yaparken size yardımcı olacaktır.
Tercihlerinizi yaparken, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanız gerekir:
Tercih edeceğiniz programın puan türüne uygun puan almanız gerekmektedir.
Kontenjanları dikkate alarak tercih yapmalısınız.
Tercihlerinizin birbirinden farklı puan türlerine ait olmasına dikkat edin.
ÖSYM tercih kılavuzu ile ilgili önemli notlar
Tercihlerinizi, kılavuzda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilirsiniz.
Tercihlerinizi yaparken, kılavuzda yer alan tüm uyarıları dikkatlice okumanız gerekmektedir.
Tercihlerinizi yaparken, hata yapmamaya özen gösterin.
ÖSYM tercih kılavuzu, adayların tercihlerini yaparken yararlanabilecekleri önemli bir kaynaktır. Kılavuzu dikkatlice inceleyerek, doğru tercihler yapabilirsiniz.