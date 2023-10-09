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ÖSYM Tercih Kılavuzu

ÖSYM tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda adayların tercih yapabilmeleri için gerekli olan bilgileri içeren kılavuzdur. Kılavuzda, adayların tercih edebilecekleri programlar, kontenjanlar, başvuru tarihleri ve diğer detaylar yer almaktadır.

15:58 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ÖSYM tercih kılavuzu

ÖSYM tercih kılavuzu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yayımlanan "ÖSYM Tercih Kılavuzu," Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavlarına katılmak isteyen adaylar için kritik bir kaynaktır. Bu kılavuz, üniversiteye giriş sınavlarına (örneğin Yükseköğretim Kurumları Sınavı - YKS) katılmak isteyen öğrencilere, sınav süreci boyunca yapmaları gereken tercihler konusunda detaylı bilgi ve yönlendirmeler sunar.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tercih kılavuzu, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Genel bilgiler:
Kılavuzun genel bilgilerini içeren bölümdür. Bu bölümde, kılavuzun amacı, kapsamı, yayımlanma tarihi ve diğer detaylar yer almaktadır.
Tercih yapabileceğiniz programlar
: Kılavuzda yer alan programlar, bu bölümde listelenmiştir. Programların adı, kodu, puan türü ve diğer özellikleri bu bölümde yer almaktadır.
Kontenjanlar:
Programların kontenjanları, bu bölümde listelenmiştir. Kontenjanlar, programın türüne, eğitim süresine ve bulunduğu yere göre ayrılmıştır.
Başvuru tarihleri:
Tercihlerin yapılabileceği tarihler, bu bölümde yer almaktadır.
Diğer detaylar:
Kılavuzda yer alan diğer detaylar, bu bölümde listelenmiştir. Bu detaylar arasında, yerleştirme sistemi, kayıt işlemleri ve diğer konular yer almaktadır.

ÖSYM tercih kılavuzu, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmaktadır. Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından indirebilirsiniz.

ÖSYM tercih kılavuzunu kullanma

ÖSYM tercih kılavuzunu kullanmadan önce, kılavuzun genel bilgilerini dikkatlice okumanız gerekir. Bu bilgiler, tercihlerinizi yaparken size yardımcı olacaktır.

Tercihlerinizi yaparken, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanız gerekir:

Tercih edeceğiniz programın puan türüne uygun puan almanız gerekmektedir.

Kontenjanları dikkate alarak tercih yapmalısınız.

Tercihlerinizin birbirinden farklı puan türlerine ait olmasına dikkat edin.

ÖSYM tercih kılavuzu ile ilgili önemli notlar

Tercihlerinizi, kılavuzda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilirsiniz.

Tercihlerinizi yaparken, kılavuzda yer alan tüm uyarıları dikkatlice okumanız gerekmektedir.

Tercihlerinizi yaparken, hata yapmamaya özen gösterin.

ÖSYM tercih kılavuzu, adayların tercihlerini yaparken yararlanabilecekleri önemli bir kaynaktır. Kılavuzu dikkatlice inceleyerek, doğru tercihler yapabilirsiniz.



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#ösym kılavuzu
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