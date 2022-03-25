​İŞGEM desteği nasıl alınır, avantajları nelerdir? İŞGEM başvuru şartları nelerdir?

İŞGEM desteği almak günümüzde işletmesini büyütmek ya da çalışmaya devam etmek isteyen kişilerin başvurdukları destek programlarının başında gelmektedir. Özellikle sektör içi destek arayışında olan işletmeler; finansman ve organizasyon desteği için İŞGEM desteğinden faydalanabilmektedirler. Peki, İŞGEM desteği nasıl alınır? İŞGEM başvuru şartları nelerdir? Bütün cevaplar haberimizde...
İŞGEM desteği başvuru şartları nelerdir?
- İŞGEM desteğinden faydalanabilmek için 18 yaşının tamamlanması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması zorunlu tutulmuştur.
- İŞGEM desteğine başvuru yapabilmek için kurulmuş ve sektör içerisinde aktif şekilde hizmet vermeye devam eden bir işletmeye sahip olunması gerekir.
- Destek talep edilen işletmenin, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekir.
- İşletmelerin, dahil oldukları sektöre ait ticaret odasında kayıtları bulunmalıdır.
- İşetmeyi sıfırdan kurmak isteyen kişilerin, kuracakları işletmenin tüm hedeflerini belirten bir iş planı hazırlamaları ve bu planı, KOSGEB müdürlüklerine sunmaları gerekir.
- Kurulu işletmelerin genel masraflarının tamamının faturalı olması gerekir.
- Sıfırdan kurulacak işletmeler, destekleme süresi boyunca yaptıkları harcamaların tamamını faturalandırmalıdır.
- İŞGEM desteği kapsamına giren tüm harcamalar, yasal ve faturalı olmak zorundadır. Faturasız harcamalar için İŞGEM desteği talep edilemez ve bu harcamalar destek hesaplamasına dahil edilmez.
- İşletmelerin personel ihtiyacının karşılanması için verilen destekler, sadece Türk vatandaşı personel çalıştırıldığı zaman işleme alınmaktadır. Yabancı uyruklu personellerin maaşları, İŞGEM desteği tarafından karşılanmaz.
İŞGEM destek başvurusunda istenen belgeler nelerdir?
- Başvuru yapacak gerçek ya da tüzel kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi
- Kurulmak istenen işletmeler için iş planı
- Kurulu olan işletmelerin hedeflerini belirleyen iş planı
- Kurulu işletmelerin güncel vergi levhası
- Tüzel işletmeler için ticaret sicil gazetesi
- Kurulu işletmelere ait gelir tablosu / bilanço
- Kurulu işletmelerin oda kayıt belgesi
- İŞGEM destek talep formu
- Girişimcilerin ikametgâh belgesi
- Kurulu işletmelere ait ruhsat ve izin belgeleri
- Oda kayıt belgesi
- İşletmelerin ikametgâh kaydı
- İşletmenin onaylı tapusu ya da 1 yıllık kira sözleşmesi örneği
İŞGEM desteğine başvurmak için neler yapılmalı?
- İŞGEM desteğine başvurmak için KOSGEB il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmesi gerekir.
- Kurulmak istenen işletmenin tüm hedeflerini ve stratejilerini belirleyen bir iş planı hazırlanmalıdır.
- KOSGEB müdürlüğüne gitmeden önce, kosgeb.gov.tr adresinde yer alan KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırılmalı ve destek talep formu indirilmelidir.
- Destek talep formu doldurulduktan sonra, bir çıktısı alınarak diğer evrakların arasına eklenmelidir.
- İş planı ve diğer evrakların KOSGEB müdürlüğüne teslim edilmesiyle birlikte, destek başvurusu işleme alınacaktır.
İŞGEM desteğinin avantajları nelerdir?
- İŞGEM kuruluş desteği adı altında, işletmelerin kurulumu ya da yeni şubelerinin açılışı için gerekli mobilya masrafları karşılanmaktadır.
- İŞGEM desteğine başvuran işletmeler, sektörde kalabilmek için gereken maddi ihtiyaçlarını karşılayabilir, işletmelerin daha da büyümesi için projeleri hayata geçirebilir veya işletmelere ait yeni şubeler açabilirler.
- Yeni kurulan bir işletmenin başarısız olma ihtimali %80 oranındayken, İŞGEM desteğiyle kurulan işletmelerin başarısızlık riski %10’a indirilmektedir.
- İŞGEM desteği sayesinde, işsizlik oranı en az seviyeye indirilmiştir.
- Bölge bölge destek verildiği için bölge şeklinde ekonomik kalkınma sağlanmaktadır.
- Yeni iş yerlerinin kurulmasını teşvik ederek, ekonomiyi canlı tutmaktadır.
- Sektörler arasındaki rekabetin güçlenmesine ve üretimin artmasına yol açmaktadır.
İŞGEM desteğinden kimler faydalanabilir?
- Girişimde bulunmak isteyen kişiler,
- Küçük ve orta dereceli işletme sahipleri,
- Belediyeler,
- Kar amacı olmayan bazı kooperatifler,
- Özel idareler,
- Yüksek öğretim kurumları,
- Meslek kuruluşları,
- Meslek kolları,
- İnkübatörler bu destek programından faydalanabilen kişilerdir.