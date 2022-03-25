İŞGEM desteği nasıl alınır, avantajları nelerdir? İŞGEM başvuru şartları nelerdir? Son zamanlarda çalışmak isteyen ve işletmesini büyütmek isteyen birçok kişinin merak ettiği sorulardan bir tanesi İŞGEM desteği almak ile ilgili olabilir. Destek programları arasında en çok tercih edilenlerden biri de İŞGEM. Peki, İŞGEM desteği nasıl alınır? İŞGEM başvuru şartları nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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