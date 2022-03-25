​SSK sicil no sorgulama nasıl yapılır? SKK sicil no nedir, nereden öğrenilir?

Sicil no, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan kişilerin sigorta durumlarını, primlerinin düzenli yatıp yatmadığına bakmaları ve emeklilik bilgilerini edinebilmeleri için kullanılan numaralardır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı kişilerin sicil numaraları bulunur. Sicil no nedir? SSK sicil no sorgulama nasıl yapılır ve nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

Sicil no nedir?

Sicil no genellikle sosyal güvenlik numarası olarak da bilinmektedir. Sigortalı olarak çalışan yetişkin kişiler sicil numaraları ile birlikte sigorta primleri, emeklilik bilgileri ve primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve ya 4C (Emekli Sandığı) çalışanlarının sicil numaraları bulunur.

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Bu sicil numaraları ile her türlü sigorta bilgileri de rahat bir şekilde elde edilmektedir. Günümüzde sigorta işlemlerinin kontrol edilmesi ve her türlü bilgiye ulaşılması için sicil numarasının önemi büyüktür. O nedenle sicil numarası doğru bir şekilde sorgulanmalıdır.

SSK sicil no ne işe yarar?

Sicil numarasının tanımının yapıldığı başlıkta da söylendiği gibi sicil numarasını kurumdaki kimlik numaramız olarak düşünebiliriz. Ne kadar süredir sigortalı olunduğu, sigorta priminin aylık ne kadar yattığı, emekliliğe ne kadar süre kaldığı gibi sorulara cevap bulmak için

bilinmesi gerekmektedir.

SSK sicil numara sorgulama nasıl yapılır?

SSK Sicil numarası rahat bir şekilde öğrenilebilir. Buna göre SSK sicil numarası şifreli ve ya şifresin olarak öğrenilmektedir. SSK sicil numarası sigortalı olarak ilk işe başlanıldığı tarihten itibaren kişiye özel olarak tanımlanan numaralar olarak bilinmektedir.

SSK sicil numarası ile ilgili gerekli sorgulamalar da doğru bir şekilde yapılmalıdır. SSK sicil numarası şifresiz öğrenileceği zaman öncelikle sisteme TC kimlik numarası girilmektedir. Ayrıca nüfusa kayıtlı olunan şehir seçilir. Adım adım ilerlerken kimliğin arka kısmında bulunan cilt numarası da yazılır. Ayrıca bölümden doğum yılı da seçilir. Ekrandaki güvenlik kodu girilir. Sonrasında ise tescil kaydı yapılmaktadır.

Tescil kaydı tespiti için de 4a seçeneği tıklanır. Bu adımların ardından SSK sicil no öğrenme süreci de tamamlanmış olur. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden şifre ile SSK sicil numaraları öğrenilebilir. Bu da oldukça kolay bir yöntemdir. SSK sicil numarasının sorgulanması için kimlik bilgilerinin mutlaka bilinmesi gerekir. Buna göre sorgulama da doğru bir şekilde yapılır.

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SSK sicil no nasıl öğrenilir?

SSK Sicil numarası sorgulaması en basit şekilde e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden sicil numaranızı öğrenmek istiyorsanız ilk olarak

sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından e-Devlet şifreniz ve T.C. Kimlik numaranız ile birlikte giriş yapmalısınız. Sayfanın üst kısmında bulunan hizmetler kategorisinden 4A Sigortalı Tescil Kaydı bölümüne giriş yapılması gerekir. Gelen ekranda bizden istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sorgula tuşuna basarak sicil numaranızı öğrenebilirsiniz.