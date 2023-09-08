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Sular ne zaman gelecek? 8 Eylül İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ su kesintisi 8 Eylül 2023 Cuma günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? 8 Eylül 2023 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

14:28 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İSKİ

İSKİ

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ su kesintisi 8 Eylül 2023 Cuma günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? 8 Eylül 2023 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

8 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 8 Eylül tarihli kesinti programına göre, Başakşehir, Beykoz, Eyüpsultan, Kadıköy, Maltepe ve Çatalca'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?


Sel mağdurundan İmamoğlu'na tepki: "Ne zaman yardım gelecek biz öldükten sonra mı?
Sel mağdurundan İmamoğlu'na tepki: "Ne zaman yardım gelecek biz öldükten sonra mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu. Kırlangıç Sokak sakini bir kadın, İSKİ'nin gelmediğini belirterek İmamoğlu'na şikayette bulundu. Sağanak yağmur ve sel İstanbul'da etkili oldu, Ayamama Deresi'ni yakın konumda yer alan ilçeler başta olmak üzere birçok noktada su baskınları oluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel ve baskınlardan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, ''İSKİ'yi 22.00'da aradım saat 01.30 oldu hala bana dönmediler, burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsanlar hala sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler öldükten sonra mı?" dedi. İmamoğlu ise, ''Bin 800- 2000'e yakın çağrı var, illerden buraya gelinmesine gerek yok, gece hepsine gelecek, bir saatte 2 bin'e yakın çağrı İSKİ'ye iletildi. Ben Başakşehir'den geliyorum. Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle" diye konuştu. İmamoğlu, sokakta gerçekleştirdiği incelemelerden sonra alandan ayrıldı.


#İSKİ
#Su kesintisi
#sular ne zaman gelecek
#istanbul su kesintisi
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