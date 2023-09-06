da sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Dün akşam saatlerinden itibaren Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde metrekareye 125 kilogram yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre artış gösterdi. İşte İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları.