İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi’de muhtarlarla bir araya geldi ve ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Vali Gül yaptığı konuşmada, “Sultangazi’de bir önceki seneye göre suç oranlarında ciddi anlamda bir düşüş var. Bu durum, ilçemiz açısından önemli bir gelişme” dedi.