Islak kek, pudra şekeri ve kakao ile hazırlanan, yumuşak ve lezzetli bir kek türüdür. Genellikle çay veya kahve ile servis edilir. İşte ıslak kek sosu tarifi:

Islak kek sosu nasıl yapılır?

Islak kek sosu, kakao, süt, şeker ve tereyağ ile hazırlanan bir sostur. Genellikle ıslak keklerle birlikte servis edilir.

Islak kek sosu tarifi için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

1/4 su bardağı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı vanilya

Islak kek sosu hazırlanışı

Islak kek sosunu hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edin:

Bir tencereye süt, şeker, kakao, tereyağı ve vanilyayı koyun. Orta ateşte kaynatın. Kaynayan sosu ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan sosu ıslak keklerin üzerine dökün. Islak kekleri dilimleyin ve servis yapın.

İsteğe bağlı olarak ıslak kek sosuna çikolata parçaları veya fındık ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Islak kek kalıptan nasıl çıkarılır?

Islak kek kalıptan çıkarmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Keki fırından çıkarın ve 10 dakika kadar soğutun. Kekin kenarlarını bıçakla gevşetin. Kek kalıbını bir tepsiye ters çevirin ve kek kendiliğinden kalıptan çıkmasını bekleyin. Kek kalıbını kekten dikkatlice ayırın. Keki oda sıcaklığında soğutun. Soğuyan keki dilimleyin ve servis yapın.

Kek kalıptan çıkmıyor ne yapmalıyım?

Kekinizi fırından aldıktan sonra bir tabağın üzerine ters çevirin ve üzerine nemli bir bez koyun. Çıkarır çıkarmaz nemli bir bezin üzerine de koyabilirsiniz. Bu şekilde de rahatlıkla çıkacaktır. Bu işlemi yaparken kenarlardan bir bıçak yardımıyla hafifçe yapışan yerleri ayırmaya da gayret edin.

Granit kek kalıptan kolayca nasıl çıkar?

kek kalıbını bir peçete yardımıyla yağlayıp hamuru daha sonra koyun. keki fırından aldıktan sonra 10 ya da 15 dakika ıslak bir bezle sarın kekin kolayca çıktığını göreceksiniz. Kek hamurunu kalıba dökmeden önce kalıbın orta kısmına ince uzun bir alimünyum folyo koyarsanız kek bozulmadan çıkar.

Kek kalıbı sıvı yağ ile yağlanır mı?