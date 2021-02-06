İslam Çupi ölüm yıl dönümünde unutulmadı! İslam Çupi kimdir, nereli?

Fenerbahçeli üstad İslam Çupi unutulmadı. Ölümünün 20. Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıldı. 6 şubat 2001 tarihinde vefat eden Çupi’nin yazdığı tüm yazılar, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından neredeyse ezbere bilinir. Sosyal medyada başta Fenerbahçe kulübü olmak üzerek tüm sarı lacivertli taraftlar usta yazarı anmaya devam ediyor. Çevresi tarafından "Spor yazarlarının Balzac'ı", "Arnavut prensi", "Mavi gözlü dev", "Baba" diye anılırdı. Peki, İslam Çupi kimdir, nereli? İslam Çupi Neden öldü? İşte detaylar...

İSLAM ÇUPİ KİMDİR, NERELİ?

1932'de Tiran'da, Arnavut kralı Ahmet Zogu'nun başyaveri Allaman Çupi ile Nadiye Çupi çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.[1] Enver Hoca'nın iktidara geçmesinin ardından 1940'larda ailesiyle birlikte Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç etti. Bir süre Galatasaray Lisesi’nde okuyan Çupi, oradan Vefa Lisesi’ne geçti, 1951 yılında Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1950’lerin ilk yarısının ünlü amatör takımı Çapa’da sürekli forma giyen Çupi, sol ayaklı futbol tekniği ile hayranlık uyandırmıştı.

1957'de Günlük Spor Gazetesi'nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Son Havadis, Türkiye Spor, Yeni İstanbul, Akşam, Tercüman gibi gazetelerde çalıştı. 1981'de Milliyet'in spor müdürü Namık Sevik'in çağrısı üzerine hayatının sonuna kadar ayrılmayacağı Milliyet gazetesine geçti ve "Pazarın Ertesi" isimli köşesinde yazdı. Üstün zekası, özgün Türkçesi ve benzetmeleriyle spor yazarlığını saygın bir meslek haline getiren Çupi, bir ekol oluşturdu. Kendisini sevenler ona, bir spor yazarı olduğu kadar bir edebiyatçı gözüyle de bakıyordu. Gazetecilik yaşamı boyunca, başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden olmak üzere değişik alanlarda 26 ödül kazandı. Bir dönem Türkiye Spor Yazarları Derneği asbaşkanlığı görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Çupi, Fransızca biliyordu.

1995 yılında yayımlanan "Hey Gidi İstanbul" isimli bir kitap yazan Çupi'nin yazıları vefatından sonra "Futbolun Ölümü", "Olaylar, Sağ Bekin Lahana Dolmasını Yemesiyle Başladı" ve "Mağlubu Anlatmak" isimli kitaplarda bir araya getirildi.

20 Ocak 2006 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu basın tribününe İslam Çupi adını verdi.

İSLAM ÇUPİ NEDEN ÖLDÜ?

Yazılarını daima kurşun kalemle yazan ve 44 yıllık gazeteci olan İslam Çupi tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde anî kalp durması sonucu 6 Şubat 2001'de hayatını kaybetti. Cenazesi Topkapı Maltepe Mezarlığına defnedildi.