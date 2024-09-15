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İslam Sanatları

Mevlit Kandili'nde camiler doldu taştı: Tüm insanlık için kurtuluş pusulası

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (sav) dünyayı teşrif ettiği Mevlit Kandili, dün gece dualarla idrak edildi. Camilerde düzenlenen programlarda cemaate Peygamberimizin güzel ahlakı anlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “O'nun her davranışı ve her sözü, tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzudur” dedi.

04:00 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 02:02 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.
İçindekiler

Peygamberimiz’in (sav) dünyayı teşrif ettiği Mevlit Kandili, dün gece Türkiye’de ve tüm İslam aleminde büyük bir heyecanla kutlandı. Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve İslam dünyası için dualar edildi. Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ederek, “Hiç şüphesiz insanlık tarihinin en büyük hadisesi, sevgili Peygamberimizin veladetidir. Yolunu ve yönünü kaybeden insanlık O'nun (Hazreti Muhammed) dünyaya teşrifleriyle yeni bir ufuk kazanmış, O'nun risaletiyle hayatın anlamını ve yaratılışın gayesini yeniden idrak etmiştir. Sevgili Peygamberimizin, imanı, samimiyeti, dürüstlüğü, vefası, insanlarla ilişkisi, tüm canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhameti insanlık için en güzel örnek olmuştur” ifadesini kullandı.

O İNSANLIK İÇİN BÜYÜK BİR NİMET

Mevlid-i Nebi'nin, insanlığın hak, hukuk, adalet, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: “Hakikat şu ki bugün Peygamberimizi ve O'nun örnek hayatını tüm yönleriyle ele almaya muhtacız. Zira insani değerlerin, ahlaki erdemlerin, insanı insan yapan manevi özelliklerin alabildiğine örselendiği bir zamanı yaşıyoruz. Bu kaotik süreçten salimen çıkmanın yegane yolu, kaybedilen değerleri vahyin rehberliğinde yeniden ihya etmektir. Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul-i Ekrem Efendimizin sünneti, insanlık için büyük bir nimet ve kıymetli bir imkandır. Zira Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda, bütün ilke ve değerleriyle İslam'ın orada hayat bulduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yaşanmış halini O'nun sünnetinde müşahede ediyoruz. Dolayısıyla O'nun her davranışı ve her sözü, tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzudur.”


Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağına misafir oldu

Albayrak Grubu “Besmele-i Şerif” Hat Eserleri Sergisi ile Kültür Yolu Festivali’nde İslam sanatının yegâne kıymetlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürülen sergi, “Besmele-i Şerif” temasıyla Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağında sanatseverlerle buluştu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 14 Eylül tarihinde, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.


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