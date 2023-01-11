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İslim kebabı nasıl yapılır? Gaziantep İslim kebabı yapılışı

İstim kebabı veya islim kebabı köfte ve patlıcan ile hazırlanan lezzetli bir tariftir. İslim kebabı, Gaziantep'in meşhur yemekleri arasında olmakla birlikte hemen hemen her bölgede severek yapılan ve sunulan bir yemektir. İslim kebabı yapımının bazı püf noktaları vardır. İşte nefis islim kebabı yapmanın detayları haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İslim kebabı tarifi: Tam ölçü ile İslim kebabı nasıl yapılır, İslim kebabı malzemeleri, hazırlanışı
İslim kebabı tarifi

Patlıcan ve kıyma ile hazırlanan Gaziantep yemeği islim kebabı doyurucu ve çok lezzetli bir yemektir. İslim kebabına kürdan kebabı da denilmektedir. İslim kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detayları ile islim kebabı tarifi...

İSLİM KEBABI TARİFİ

Malzemeler

4-5 adet patlıcan,

500 gr kıyma,

1 yumurta,

1 soğan,

2-3 yemek kaşığı ekmek kırığı,

1 avuç ince kıyılmış maydanoz,

1 çay kaşığı kimyon,

1 çay kaşığı karabiber,

Tuz,

Kızartmak için sıvı yağ,

Üzerleri için domates ve biber,

Sos için ;

1 su bardağı su,

1 yemek kaşığı salça,

1 tatlı kaşığı toz biber.

İSLİM KEBABI YAPILIŞI

Köfte için kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, maydanoz, ekmek kırığı, tuz, karabiber ve kimyonu bir kaba alıp yoğurun,

Mandalina büyüklüğünde 10 adet yuvarlak köfte yapın,

Patlıcanları soyup ne ince ne kalın olacak şekilde uzunlamasına dilimleyin,

Patlıcanların sığabileceği genişlikte bir tavada bol sıvı yağ kızdırın,

Patlıcanları sıvı yağa yatırıp arkalı önlü kızartın,

Kalan sıvı yağda köfteleri de kızartın,

Köfteleri 2 dilim patlıcan ile bohça gibi sarın ve üzerlerine birer adet kürdan batırın ve fırın tepsisine alın,

Her bir köftenin üzerine birer parça biber ve domates yerleştirin,

Sos için su, salça, tuz ve toz biberi karıştırıp köftelerin olduğu fırın tepsisine dökün,

Tepsiyi fırına verip 190 derecede 20-25 dk pişirin.

İSLİM KEBABI NEREYE AİT?

İslim kebabı Gaziantep'e özgü bir yemektir.

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