2022-2023 İSMEK kursiyer kayıtları başlıyor! Başvurular ne zaman, nereden yapılacak?

2022 İSMEK kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı. İBB tarafından sanat ve meslek eğitimi verere insanların genel eğitim ihtiyaçlarını karşılayan İSMEK kurslarının yine büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Peki İSMEK kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2022-2023 İSMEK kursları hakkında merak edilenler...

İSMEK KAYITLARI BAŞLADI MI?

Enstitü İstanbul İSMEK’te yeni dönem başlıyor. 2022-2023 eğitim dönemi ikinci dönem kayıtları devam eden İSMEK’te, meslek kursları listesi yayınlandı. Meslek sahibi olmak ya da mesleki olarak kendilerini geliştirmek isteyenlere dönük verilen eğitimlerde ders başlangıç tarihleri de belli oldu.

İSMEK'TE HANGİ KURSLAR VAR?

İSMEK kursları kapsamında kursiyerlere, Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Dil Eğitimleri, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Müzik, Örgü ve İşleme Sanatları, Robotaik ve İnovasyon, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Süsleme Sanatları, Turizm ve Otelcilik, Tabancı Diller, Yönetim ve Hizmet, Ziraat kursları verilmektedir.

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İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İSMEK kurs kayıtları 31 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00 itibariyle başlıyor. İSMEK bünyesinde çeşitli kurslar öğrenerek kendisini geliştirmek ya da meslek elde etmek isteyen kişiler faydalanabilecek. Ahşap tasarımdan, Almanca’ya, muhasebeden, nakış tekniklerine kadar birçok farklı ders kursiyerlerle buluşacak.

Enstitü İstanbul İSMEK'te yeni dönem kayıtları 31 Ağustos'ta saat 10:00'da başlıyor. Yeni dönem eğitim programları ile ilgili en güncel bilgiye, 31 Ağustos’ta https://t.co/NKU6G3u135 adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/PuMLcJYAAt — Enstitü İstanbul İSMEK (@enstituistanbul) August 22, 2022

İSMEK KURS KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıt olmak için “kursiyer.ibb.istanbul” adresinden TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazarak sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Ardından aydınlatma ve rıza metnini kabul ettikten sonra sistemde kayıt olabileceğiniz ve ders seçebileceğiniz sayfaya yönlendirileceksiniz.

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İSMEK ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

İSMEK şifresini yenilemek için kusiyer.ibb.istanbul adresine girin. Kullanıcı bilgilerinin sorulduğu ekranda "Şifremi unuttum" sekmesine tıklayarak adımları takip edin.

İSMEK KURSİYER ŞİFRESİ YENİLEME

MOBİL UYGULAMA İLE İSMEK KAYDI YAPMA

İSMEK kayıtları app store ve ya play store üzerinden "İstanbul Senin" adlı uygulamayı indirerek de yapılabiliyor.

İSMEK İSTANBUL SENİN MOBİL UYGULAMASINI İNDİR

İSMEK KAYIT ŞARTLARI NELER?

Kursiyerler Enstitü İstanbul İSMEK’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile birden fazla programa başvuru yapabileceklerdir. Kayıt olunan programdan ders başlama tarihi gelmeden vazgeçebilirler.

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Tüm aday kursiyerlerin e-mail adresi ve toplu SMS’e açık bir GSM telefon numarası vermeleri zorunludur. (Toplu SMS’e kapalı, borcu yüzünden kapalı gibi nedenlerden dolayı SMS ulaşmamasından Enstitü İstanbul İSMEK sorumlu değildir).

Aday kursiyerlerin internet üzerinden yaptıkları başvurular,"ön kayıt" niteliğindedir.

Ön kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için aday kursiyerler, ders başlama tarihinde nüfus cüzdan fotokopilerini, kurs yönetimine teslim etmek zorundadır. Aksi halde kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Kesin kayıtlar, başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjanlar dolduğunda, başvuru sahibine, yedek listeye dâhil olma seçeneği sunulacaktır. Yedek listede bulunanlar, ancak kesin kayıt yaptırmayan aday kursiyerler olduğu takdirde eğitim alabilecektir.

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İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.