İstanbul Avcılar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.









OY NASIL KULLANILIR?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

İstanbul Avcılar Hakkında

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Avcılar ilçesi, İstanbul'un batısında yer almaktadır. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Avcılar, 1987 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Avcılar ilçesi, tarihte genellikle balıkçı köyü olarak anılmaktadır. İstanbul'un fethinden sonra, Osmanlı İmparatorluğu döneminde balıkçılık ve avcılık için önemli bir merkez haline gelmiştir. Ancak, son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda ilçenin tarihinin daha eskilere dayandığı ortaya çıkmıştır. Özellikle Marmara Denizi kıyısında bulunan tarihi kalıntılar, Avcılar'ın 3000 yıl öncesine kadar uzanan bir tarihi olduğunu göstermektedir.

Avcılar ilçesi, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir ilçedir. İstanbul'un diğer ilçelerine göre daha sakin bir yapısı olan Avcılar, diğer yandan şehrin merkezi yerlerine yakınlığı ile de dikkat çekmektedir. Sahil yolu, E-5 ve TEM otoyolu gibi önemli yollar Avcılar ilçesinden geçmektedir. Ayrıca, ilçede Avcılar Deniz Otobüsü İskelesi de yer almaktadır.

Avcılar ilçesi, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir. 2021 yılı itibarıyla ilçenin nüfusu 448.423'tür. Avcılar'ın nüfusu her geçen gün artmakta ve gelişen yapılaşma ile birlikte yeni konut projeleri de ilçede hayata geçirilmektedir.

Avcılar ilçesi, İstanbul'un turistik yerleri arasında yer almaktadır. Özellikle sahil yolu boyunca yer alan yürüyüş yolları, parklar ve Avcılar Plajı ilçenin önemli turistik yerleri arasındadır. Ayrıca, Avcılar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Avcılar Kültür ve Sanat Festivali de ilçenin önemli etkinlikleri arasında yer almaktadır.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

GEÇERSİZ OY NE OLUR?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.



















