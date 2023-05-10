İstanbul Bahçelievler Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

OY NASIL KULLANILIR?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

İstanbul Bahçelievler Hakkında

İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Bahçelievler, Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İstanbul'un tam ortasında konumlandığı için birçok ulaşım ağına kolaylıkla erişilebilen Bahçelievler, aynı zamanda Atatürk Havalimanı'na da oldukça yakındır. İlçe, İstanbul'un tam ortasında yer almasına rağmen oldukça sakin bir bölgedir.

Tarihi olarak Bahçelievler, 1950'li yıllarda, bugünkü adını taşıyan Bahçelievler Mahallesi'nin etrafındaki tarım arazilerinde yer alan birçok köyün birleştirilmesiyle kurulmuştur. İlçe adını, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerin bahçeli olmasından almıştır. İlçe, İstanbul'un diğer bölgeleri gibi birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Bizans döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Bahçelievler, İstanbul'un fethi sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir.

Bahçelievler, 2008 yılında Güngören'den ayrılarak ilçe statüsü almıştır. İlçenin nüfusu 2021 yılı itibariyle 637,611'dir. Bahçelievler'in toplam yüzölçümü ise 16.6 kilometrekaredir. Bahçelievler, toplamda 17 mahalleden oluşmaktadır.

Bahçelievler, İstanbul'un en yoğun nüfusa sahip ilçelerinden biridir. İlçenin merkezi, konut ve ticaret alanlarından oluşmaktadır. Bahçelievler'de birçok kamu kurumu, özel hastane, okul, banka, restoran, kafe ve alışveriş merkezi bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği Bahçelievler'de birçok park ve yeşil alan da mevcuttur.











