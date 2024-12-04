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İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı: Barajlarda alarm zilleri çalmaya devam ediyor

İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı: Barajlarda alarm zilleri çalmaya devam ediyor

11:574/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul barajları doluluk oranı
İstanbul barajları doluluk oranı

İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. Yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 28.39 olarak paylaşıldı. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bu değer yüzde 21.13 olarak ölçülmüştü. Peki İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranları.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 28.39 olarak paylaşıldı. Yüzde 58 doluluk oranı ile en yüksek oran Elmalı'da oldu. Papuçdere’de doluluk oranı yüzde 6, Büyükçekmece gölünde ise yüzde 28 oldu.

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

  • Alibey: %10
  • Büyükçekmece: %28
  • Darlık: %29
  • Elmalı: %58
  • Istrancalar: %51
  • Kazandere: %8
  • Pabuçdere: %6
  • Sazlıdere: %36
  • Terkos: %33
  • Ömerli: %29

#İSKİ
#İstanbul baraj doluluk oranları
#İstanbul

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