İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 28.39 olarak paylaşıldı. Yüzde 58 doluluk oranı ile en yüksek oran Elmalı'da oldu. Papuçdere’de doluluk oranı yüzde 6, Büyükçekmece gölünde ise yüzde 28 oldu.