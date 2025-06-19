İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 19 Haziran'da yüzde 70,66 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85,87 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 27,53 ile Istrancalar oldu.