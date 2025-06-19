İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 19 Haziran 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 70,66 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 17 Haziran'da yüzde 71,03 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 19 Haziran'da yüzde 70,66 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85,87 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 27,53 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Ömerli Barajı: %79,55
Darlık Barajı: %75,36
Elmalı Barajı: %85,87
Terkos Barajı: %73,3
Alibey Barajı: %54,2
Büyükçekmece Barajı: %64,53
Sazlıdere Barajı: %54,05
Istrancalar Barajı: %27,53
Kazandere Barajı: %71,87
Pabuçdere Barajı: %72,92