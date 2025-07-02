İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 2 Temmuz 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 65.86 olarak ölçüldü. Peki, 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 2 Temmuz'da yüzde 65.86 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 80 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 24 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Alibey: %49
Büyükçekmece: %60
Darlık: %71
Elmalı: %80
Istrancalar: %24
Kazandere: %64
Pabuçdere: %64
Sazlıdere: %51
Terkos: %68
Ömerli: %72