İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 9 Haziran 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 74.11 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 8 Haziran'da yüzde 74,35 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 9 Haziran'da yüzde 74.11 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.75 ile Ömerli, en düşük su miktarı ise yüzde 23.61 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
• Alibey Barajı yüzde 56.61
• Büyükçekmece Barajı yüzde 66.76
• Darlık Barajı yüzde 77.82
• Elmalı Barajı yüzde 89.62
• Istrancalar Barajı yüzde 23.61
• Kazandere Barajı yüzde 78.75
• Pabuçdere Barajı yüzde 78.79
• Sazlıdere Barajı yüzde 55.62
• Terkos Barajı yüzde 75.82
• Ömerli Barajı yüzde 84.75