İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 9 Haziran'da yüzde 74.11 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.75 ile Ömerli, en düşük su miktarı ise yüzde 23.61 ile Istrancalar oldu.