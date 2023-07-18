İSKİ verilerine göre ise barajlardaki son bir haftalık değişim -1.54 (%) olarak hesaplandı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildiğini açıkladı. Bunun Rekor olduğunu belirten Başa, "Böylece tüm zamanların en yüksek Su Tüketimi miktarına ulaşıldı" dedi. Başa, "Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi en alt seviyeye indirelim" diye konuştu.