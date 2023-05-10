İstanbul Beşiktaş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

İstanbul Beşiktaş Hakkında

İstanbul'un en popüler ilçelerinden biri olan Beşiktaş, şehrin Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul Boğazı'nın güney kıyısında yer alan ilçe, tarihi dokusu, deniz manzarası, kültürel aktiviteleri, ünlü stadyumu ve lezzetli yemekleri ile tanınmaktadır.

Beşiktaş'ın tarihi, Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. İstanbul'un fethinden sonra, ilçe Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde kalmıştır. İlçede bulunan Dolmabahçe Sarayı, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde inşa edilmiştir. Ayrıca, İstanbul'un en ünlü camilerinden biri olan Ortaköy Camii de Beşiktaş'ta bulunmaktadır.

Beşiktaş, deniz manzarası ve Boğaziçi manzarası ile ünlüdür. İlçenin sahil yolu, İstanbul'un en popüler yürüyüş ve koşu rotalarından biridir. Ayrıca, ilçede bulunan Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı, Akaretler Sıraevleri, İnönü Stadyumu, Yıldız Parkı ve Bosphorus'un diğer ilginç yerleri, turistlerin ilgi odağıdır.

Beşiktaş'ın ilçeleri arasında Abbasağa, Akatlar, Arnavutköy, Bebek, Çırağan, Dikilitaş, Etiler, Gayrettepe, Konaklar, Kültür, Levent, Mecidiye, Muradiye, Nispetiye, Ortaköy ve Yıldız yer almaktadır.

Son yıllarda, Beşiktaş'ın nüfusu hızla artmaktadır ve günümüzde yaklaşık 200.000 kişidir. İlçe, İstanbul'un merkezi bir konumunda yer aldığından, ticari, turistik ve kültürel faaliyetler açısından oldukça hareketlidir. Ayrıca, ilçe nüfusunun çoğunluğu genç ve eğitimli insanlardan oluşmaktadır.

Beşiktaş, İstanbul'un tarihi, kültürel ve turistik yerlerinin yanı sıra, modern alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar ve kafeler gibi birçok eğlence seçeneği sunmaktadır. İstanbul'da gezilecek yerler listesi yaparken, Beşiktaş'ı ziyaret etmek unutulmamalıdır.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURTDIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.











